Niedereschach Der Spatenstich zum schnelleren Internet in Fischbach

Im Ort wurde mit dem ersten Bauabschnitt begonnen. Kosten belaufen sich auf rund 700 000 Euro. Das Gewerbegebiet soll bis Herbst angeschlossen werden

Nur zufriedene Gesichter sah man am zurückliegenden Dienstagabend beim offiziellen Spatenstich zum Start des Projekts "Breitbandversorgung für ganz Fischbach". Im Beisein des Geschäftsführers des Zweckverbandes Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar-Kreis, Jochen Cabanis, sowie Vertretern des Planungsbüros SKB Ingenieursgesellschaft aus Ingersheim, der ausführenden Baufirma KTS Bauunternehmung aus Heilbronn, Fischbachs Ortsvorsteher Peter Engesser und dem für den Ausbau von Seiten der Gemeinde verantwortlichen Rathausmitarbeiter Andreas Meyer, sprach Niedereschachs Bürgermeister Martin Ragg dabei von einem "überaus freudigen" Ereignis.

Insgesamt kostet der erste Bauabschnitt 700 000 Euro, wobei über die Förderung des Landes 320 000 Euro als Zuschuss zugesagt sind. Den restlichen Betrag finanzieren die Gemeinde und der Landkreis. Vor diesem Hintergrund dankten Ragg und Engesser insbesondere auch dem Land und dem Landkreis für die großartige Unterstützung bei diesem für die Gemeinde so wichtigen Projekt.

Der Spatenstich erfolgte beim Schmiedesteighaus. Dort wird das "Herzstück" des Breitbandausbaus für ganz Fischbach, die Technikzentrale, erbaut und installiert werden. Das Glasfaserkabel sei in aller Munde, so Fischbachs Ortsvorsteher Peter Engesser. Im Fischbacher Gewerbegebiet, das als erstes angeschlossen werden soll, warten bereits einige Betriebe auf den Glasfaseranschluss. Sie werden allerdings noch bis Herbst 2017 warten müssen, ehe sie von den immensen Vorteilen des Glasfaseranschlusses in ihren Betrieben profitieren werden. Denn solange werde es dauern bis technisch alles soweit eingebaut und installiert ist, meinten Bauleiter Gerd Scheuermann, dessen Mitarbeiter Benno Schramm vom Büro SKB, Bauleiter Matthias Wühr von der Firma KTS sowie Jochen Cabanis im Einklang.

Cabanis lobte die kreisweite Vorreiterrolle und die Weitsicht der Gemeinde Niedereschach mit Blick auf den Breitbandausbau. So verfüge Niedereschach im Kernort im Zuge des Baus des Nahwärmenetzes der Bürgerenergie Niedereschach (BEN) bereits über ein ausgesprochen gutes Leerrohrnetz und auch der Einbau des nun nutzbaren Leerrohres von Schabenhausen nach Fischbach vor einigen Jahren, als Fischbach ans "schnelle Internet" angeschlossen wurde, zeuge von diesem Weitblick und sei nun mit Blick auf den Anschluss an das Landkreisnetz, das bekanntlich über Neuhausen und den Schabenhauser Kohlwald führt, überaus wertvoll.

Mit dem Planungsbüro SBK und der Baufirma KTS, sei zudem sehr viel Fachkompetenz und Erfahrung mit im Boot. Gerd Scheuermann und Matthias Wühr, zeigten sich denn auch bei ihren Ausführungen zuversichtlich, dass man die Baumaßnahme problemlos, zügig und in bester Zusammenarbeit abwickeln werde. Natürlich werde nun nicht gleich jedes Haus in Fischbach die Glasfaser haben. Aber mit dem Bau des ersten Abschnitts, der vom Schmiedesteighaus über die Schramberger Straße bis in Fischbacher Gewerbegebiet führen wird, werde die Grundlage dafür gelegt, dass sie in einigen Jahren, wenn das Glasfaser für viele Menschen unersetzlich sein wird, für jedes Haus in Fischbach verfügbar sein wird.

Für die Hausbesitzer fallen auch erst dann Kosten an, nämlich für die Verlegung auf dem eigenen Privatgrundstück, wenn sie tatsächlich die Glasfaser an und dann in ihr Haus legen lassen. Wer handwerklich geschickt ist, kann diese Verlegearbeiten auf seinem Grundstück dann sogar selbst ausführen und sich diese Kosten sparen.

Erster Abschnitt

Das Glasfaserkabel wird nun im Gehwegbereich vom Schmiedesteighaus entlang der Schramberger Straße bis ins Gewerbegebiet verlegt. Die Verrohrungen und Kabel in Richtung der in die Schramberger Straße einmündenden Straßen "Römerweg" und "Steigäcker" werden im Zuge des nun begonnenen Bauabschnittes ebenfalls mit verlegt, so dass man von dort später problemlos weitermachen kann. Das Planungsbüro SBK hat Fischbach bereits komplett überplant. (aba)