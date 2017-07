Niedereschach Das Breitbandnetz kommt nach Fischbach  Ragg spricht von historischer Chance

In der Sitzung des Fischbacher Ortschaftsrates am Montagabend im Pfarrhaus gab es ein großes Thema: den laufenden Aufbau eines Glasfasernetzes durch den Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar. Dieser informiert die Bürgerinnen und Bürger am 20. Juli über das Zukunfts-Thema.

"Die Zukunft gehört dem Glasfaser. Ohne Glasfaser ist man abgehängt und der Glasfaseranschluss wird so wichtig werden wie Wasser und Strom in einem Haus", sagte Bürgermeister Martin Ragg. Er riet den Bürgerinnen und Bürgern, sich intensiv mit dem Thema zu befassen.

In Fischbach sind die Arbeiten für den Aufbau des Glasfasernetzes laut Ragg in vollem Gange. Derzeit konzentrieren sich die Verlegearbeiten auf das Gewerbegebiet. Als nächster Schritt sei der Anschluss weiterer Bereiche des Ortsteils geplant.

Um die zukünftige Ausbauplanung zu erläutern, laden die Gemeinde Niedereschach und der Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar zu einer Informationsveranstaltung ein. Diese findet am Donnerstag, 20. Juli, um 19 Uhr im Landgasthof "Zum Mohren" statt.

Jochen Cabanis, Geschäftsführer des Zweckverbandes, wird Einblicke in die Glasfaser sowie Hausanschlusstechnik geben und über den Ablauf der geplanten Baumaßnahmen berichten. Selbstverständlich stehe er auch für Fragen zur Verfügung. "Die Glasfaserverlegung ist eine historische Chance für Fischbach", sagte Ragg am Montagabend und warb für rege Teilnahme aus der Reihen der Bürgerinnen und Bürger bei dieser Veranstaltung. Cabanis werde bei dieser Veranstaltung alle Fragen beantworten.

Gleich mehrfach machte Ragg deutlich, dass Anbieter, die angeblich vergleichbare Lösungen mit Kupferleitungen offerieren, in der Gesamtbetrachtung mit der Glasfaser schlicht und einfach nicht mithalten können. Dies gelte besonders für Hochladen von Daten ins Internet (Upload). An Bürgerinnen und Bürger und Ortschaftsräte gerichtet sagte der Bürgermeister: "Wenn Fischbach angeschlossen ist, ist die Zukunft bei Ihnen." Es freue ihn, dass es in Fischbach nun konkret losgehe.

Aus den Reihen der Ortschafträte kam die Frage, wo es weiter gehen soll, wenn die Glasfaser über die Schramberger Straße bis ins Gewerbegebiet verlegt ist. Dazu erklärte Ragg, dass zunächst "Fischbach-West", also der Bereich Königsfelder Straße, Bühlweg, Schulberg, Sommerberg, angeschlossen werden solle. Es sei zu erwarten, das Land Baden-Württemberg nun endlich die Landesstraße 181, die über die Königsfelder Straße verläuft, sanieren werde. Bis dahin sollten unter anderem Glasfaser und Erdgasleitungen eingebaut sein.

Fragen nach den genauen Anschlusskosten und den monatlichen Gebühren, werde Jochen Cabanis bei der Informationsveranstaltung beantworten können, ebenso wie Andreas Meyer vom Niedereschacher Rathaus.

Fördertöpfe – Chance genutzt

Es sei ein Glücksfall, dass man sich im Landkreis so früh mit dem Thema Glasfaser befasst habe, denn noch seien die Fördertöpfe gut gefüllt, betonte Bürgermeister Ragg. Das werde sich ändern, wenn künftig immer mehr Kommunen nachziehen und in diesen Fördertopf greifen. Dass Fischbach nun an das Glasfasernetz komme, sei dem Weitblick aller Gemeinden des Schwarzwald-Baar-Kreises zu verdanken – verbunden mit der Gründung des Zweckverbands. Ebenso auch dem Land, das sich an den bisherigen Kosten über Förderprogramm großartig eingebracht habe, sagte Martin Ragg.