Kappel Da wackeln die Wände: Kappel feiert schwungvoll Wieberfasnet

Die Kappeler Gymnastik-Wieber machen bodenständige Fasnet für jedermann. Dass sie davon etwas verstehen, haben sie auf ein Neues in der proppevollen Schloßberghalle bewiesen.

Unter dem Motto "Samstagabend auf dem Sofa" zauberten die sportlichen Damen einen großartigen Ball auf die Bühne der Schlossberghalle. Da können die Narren nur hoffen, dass bald der positive Bescheid vom Regierungspräsidium zur Sanierung der altehrwürdigen Location kommt. Am Samstag jedenfalls wackelten quasi die Wände bei den mitreißenden Darbietungen.

Eingeheizt wurde den Besuchern wieder von der kleinen Besetzung der Trachtenkapelle, verstärkt durch Bürgermeister Martin Ragg an der Trompete. Nach der launigen Begrüßung durch Heidrun Popko und Ulrike Geppert gehörte die Bühne zunächst der Jazzdance-Gruppe des FC Kappel, die selbstverständlich nicht ohne Zugabe von der Bühne gelassen wurde.

Rebekka Billian, Andrea Schanne-Ringbauer und Simone Braun ließen den Dorftratsch als Format wieder aufleben. Bei ihnen ging es um die Schwarzwaldklinik und die Schwarzwald-Baar-Klinik mit zahlreichen Verwicklungen.

Dass Kicker auch tanzen können, zeigte eine Gruppe des Fußballclubs. Lange Unterhosen sorgten für Verwirrung: Zwei Männer teilten sich jeweils zwei Unterhosen unterschiedlicher Farbe, was überraschende Effekte brachte.

Ihr komödiantisches Talent ließen Heidrun Popko und Ulrike Geppert beim Remake eines alten Loriot-Sketches aufblitzen: Wie aufgeschmissen ein altes Ehepaar doch ist, wenn der Fernseher ausfällt.

Höhepunkt des Abends war die aufwendige Inszenierung einer Folge von "Bauer sucht Frau". Multimedial aufgebaut mit Einblendungen zu den Kandidatinnen – die Aufnahmen waren schon im Dezember unter großem Schminkaufwand erstellt worden – und verschiedenen Tänzen wurde die Absurdität der Sendung herausgearbeitet.

Nach der Pause ging es mit dem Zombie-Tanz weiter, auf den ein echter TV-Zombie, nämlich "Einer wird gewinnen", folgte. Michael Popko als Hans-Joachim Kulenkampff ließ die Ära der großen Showmaster wieder auferstehen.

Den Abschluss bildete wie immer das Männerballett, dieses Mal unter dem Motto "Sexbomb". Von dem Auftritt war nicht nur der weibliche Teil des Publikums begeistert. Der Wieberfasnetabend dauerte noch lange. In Sektbar und Halle ließen es die Kappeler Narren noch ordentlich krachen.

Gymnastikverein

Seit 40 Jahren gibt es den Gymnastikverein Kappel. Inzwischen ist er auf etwa 80 aktive Mitglieder angewachsen. Jeden Montagabend steht in der Schloßberghalle die Frauengymnastik auf dem Programm, am Dienstag stehen beziehungsweise liegen die Senioren auf der Matte, und am Donnerstagabend ist das etwas anstrengendere Fit Mix für jedermann. Die Aktivitäten des Gymnastikvereins erschöpfen sich jedoch bei weitem nicht nur in den regelmäßigen Kursstunden. Zahlreiche gesellige Veranstaltungen wie Ausflug, Helferfest, Jahresabschlussfeier und vieles mehr bereichern das Vereinsjahr. die Gymnastikfrauen zeigten sich auch abseits der Turnmatte im entspannten Miteinander und beste Stimmung sehr fidel. Das beste Beispiel ist die jährliche Wieberfasnet, zugleich der Höhepunkt des Vereinsjahres.