Niedereschach Chöre gestalten Passionsmusik

Niedereschach/ Dauchingen (gdj) Wenn es um Kirchenmusik geht, ist die Jakobusgemeinde seit langem bestens aufgestellt. Neben dem von Hartmut Lübben geleiteten Kirchenchor gibt es noch den von Günter Klotz geleiteten Posaunenchor und den Gospelchor "Cross Notes", der von Thomas Schneider dirigiert wird. In der Jakobusgemeinde bereichern diese Chöre die Gottesdienste. Am Sonntag beim zentralen Gottesdienst mit anschließender Gemeindeversammlung und Mittagessen in der evangelischen Kirche in Niedereschach war es der Gospelchor, der dem von Pfarrer Peter Krech geleiteten Gottesdienst im wahrsten Sinne des Wortes eine ganz besondere Note verlieh. Und für den Karfreitag, 14. April, um 15 Uhr im Gemeindezentrum in Dauchingen steht als Beitrag zum Luther-Gedenkjahr ein Beitrag des evangelischen Kirchenchors auf dem Programm, bei dem in ökumenischer Zusammenarbeit mit dem katholischen Kirchenchor Kappel zur Sterbestunde Jesu eine Passionsmusik geboten wird, die beide Chöre herausfordern wird. Zum Ende der Gemeindeversammlung am Sonntag lud der Chorleiter des evangelischen Kirchenchores, Hartmut Lübben, schon jetzt zu diesem ganz besonderen kirchenmusikalischen Ereignis ein und bat alle Interessierten, sich diesen Termin schon vorzumerken.