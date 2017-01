Niedereschach Brotspende ist eine Erfolgsgeschichte

Die Traditionsveranstaltung lockt wieder zahlreiche Bürger in die Eschachhalle. Geboten wrid ein tolles Programm mit vielen Ehrungen - und natürlich geschmierte Brote.

Neben einem attraktiven Programm ist die Niedereschacher Brotspende seit Jahren ein Podium zur Ehrung verdienter Bürger aus den Bereichen Sport, Kultur und Soziales. Und gemäß der alten Tradition ist es die kostenlose Reichung von Butter- und Schmalzbroten, Getränken und dem Most, die diese Veranstaltung im Ort so attraktiv macht. So war auch die inzwischen 31. Brotspende, die zugleich der Neujahrsempfang der Gemeinde Niedereschach ist, am heutigen Sonntagnachmittag in der Eschachhalle wieder willkommene Gelegenheit für die Bürger, sich untereinander auszutauschen, dem Rechenschaftsbericht von Bürgermeister Martin Ragg zu lauschen und die zahlreichen Ehrungen verdienter Bürger und Sportler mitzuerleben.

Die Begrüßung hatte Karl-Heinz Wimmer, der Vorsitzende der Vereinsgemeinschaft Niedereschach als Ausrichter der Brotspende übernommen. Er betonte dabei, dass die Anzahl der Vereinsmitglieder in ganz Deutschland seit Jahren kontinuierlich zurückgehe und das Engagement der Bürger in den Vereinen einfach zu wenig gewürdigt werde. Denn nach dem Grundsatz „Tue Gutes und erzähle nicht darüber“, so wie es in den Vereinen üblich sei, gehe das ehrenamtliche Engagement unter und könne nicht konkurrieren mit den Schlagzeilen, Sensationen und Spektakeln. Deshalb sein dringlicher Appell an alle, das Ehrenamt und das Engagement in den Vereinen hochzuhalten, zu intensivieren und zu würdigen.

Musikalisch eröffnet wurde der feierliche Nachmittag vom Musikverein Harmonie unter der Leitung von Thomas Solt. Danach sprach Pfarrer Peter Krech die Segensworte zur uralten Tradition des Brotspendens und des Brotbrechens. In Westernstimmung unterhielten das Musikduo Elke Schnekenburger und Harald Ritzmann die Gäste mit Gitarre und Gesang. Ein toller Anblick waren die Darbietungen der Twirling-Tanzsportgruppe mit ihrem Bambibi-Team und den phantastischen akrobatischen Leistungen ihres Weltmeisterschafts-Duos.

Der Höhepunkt des Nachmittags war neben den zahlreichen Ehrungen verdienter Bürger (wir berichten noch) der Rechenschaftsbericht von Bürgermeister Martin Ragg. Darin befasste er sich mit den Themen, die die Gemeinde und Bürger sicherlich am meisten bewegt haben. Es ging etwa darum, wie sich im Gewerbegebiet an der Dauchinger Straße, aber auch in vielen weiteren Orten der Gemeinde „großartige Betriebe entwickelt haben“. Der Erfolg dieser rührigen Firmen sowie ihrer fleißigen Mitarbeitern bedeute auch in Zukunft zahlreiche Unternehmenserweiterungen sowie die damit verbundenen neuen Arbeitsplätze. In dem Zusammenhang nannte er auch die Planung und Entwicklung neuer Gewerbegebietes wie „Zwischen den Wegen II“ und in Fischbach „Riedwiesen Mitte“, um den heimischen Unternehmen Betriebserweiterungen zu ermöglichen.

Dies habe wiederum zur Folge, dass zahlreiche Beschäftigte der hiesigen Unternehmen teils verzweifelt nach Mietwohnungen in der Gesamtgemeinde suchen. Martin Ragg appellierte an alle, dem hiesigen Wohnungsmarkt freie Einliegerwohnungen oder sonstigen, geeigneten Wohnraum zur Verfügung zu stellen.

Ragg ging auf das Seniorenwohnen ein, wo mit dem fünften Bauabschnitt mit 24 weiteren Wohneinheiten „die außergewöhnliche Erfolgsgeschichte des Betreuten Wohnens im Rahmen der Wohnanlage Eschachpark“ 2017 eine eindrucksvolle Fortsetzung finde.

Einen großen Part seiner Ausführungen widmete der Bürgermeister außerdem dem Ausbau der Nachbarschaftshilfestrukturen in der Gemeinde, den unerträglichen Verkehrsverhältnissen in der Dauchinger Straße, der Neukonzeption des Niedereschacher Friedhofs und der Komplettsanierung des Niedereschacher Schulgebäudes, das aus finanziellen Gründen in mehreren Bauabschnitten und auf mehrere Jahre verteilt in Angriff genommen werden müsse.

Historie der Brotspende

Laut Überlieferung war es Hans Sebastian Ifflinger, einer der bedeutendsten Herrscher in Niedereschach in den Jahren 1505 bis 1560, dem der Ursprung dieses einstmals als "Armenspeisung" bezeichneten Brauchtums zugeschrieben wird. Seine besondere Verbundenheit mit Niedereschach kommt mit dem Bau einer Kirche im Jahr 1554 zum Ausdruck, von der noch der Turm erhalten ist. In seinem Testament aus dem Jahr 1555 ist besonders die Brotspende zu erwähnen. An den zu seinem Seelenheil gehaltenen Jahrtagen seines Todes "solle jedes Mal den Armen eine Brotspende um Gottes Willen gegeben und ausgeteilt werden". Unter Armen verstand man damals insbesondere auch die unfreien Bauern und Taglöhner. Diese Brotspende wurde auch von seinen freiherrlichen Nachfolgern weiter praktiziert, erst mit dem Erlöschen der adligen Herrschaft Granegg kam sie außer Gebrauch. (gdj)