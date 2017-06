Niedereschach Boule-Spieler wünschen neuen Belag

Das Spiel ist in der Gemeinde sehr beliebt. Allerdings seien die Bedingungen nicht optimal, wie eine Gruppe jetzt bemängelt

Rund zehn Jahre ist es her, seit Bodo Volz im Eschachpark in Niedereschach begann, die Niedereschacher für das Boule-Spielen zu begeistern. Die zwei zuvor von der Gemeinde im Eschachpark geschaffenen Boule-Bahnen machten den Anfang. Regelmäßig lud Volz damals zum Boule-Treff alle Interessierten und junggebliebenen Senioren der Gesamtgemeinde ein und jedes Mal musste er zu Beginn die Boule-Regeln und mögliche Taktiken erklären.

Und schnell merkten alle Interessierten, dass das Boule-Spiel sehr einfach ist und von jedem, egal wie alt, sofort gespielt werden kann. Die Menschen interessierten sich sehr für das abwechslungsreiche Spiel. Und so erfüllte sich der Wunsch von Volz und der Gemeinde, das Boule-Spiel in Niedereschach populär zu machen. Zwischenzeitlich gibt es auch in den Ortsteilen Schabenhausen vor der Schlierbachhalle und Fischbach im Park in der Ortsmitte jeweils eine Boulebahn und immer wieder sieht man dort, oft generationsübergreifend, Menschen, die gemütlich Boulen, ihre Freude an dem Spiel haben und die Gemeinschaft genießen.

Und auch Bodo Volz ist noch immer aktiv. Jeden Freitagnachmittag sieht man ihn zusammen mit Freunden und Bekannten aus Niedereschach und den Bewohnern des angrenzenden Betreuten Wohnen beim Boule-Spiel. So auch am vergangenen Freitag, als unser Bild entstand. Dabei äußerten die Bouler einen großen Wunsch. Der Belag der beiden Boule-Bahnen sollte dringend ausgewechselt werden. Der zuletzt bei der Auffrischung der Anlage vom Bauhof verwendete Sandkies sei zu grobkernig. Die Boule-Kugeln rollen nicht richtig. Deshalb sollte der jetzige Belag abgetragen und durch einen speziellen Sand ersetzt werden, so die Freitagsbouler nun im Einklang. Nachdem die Gemeinde nun von dem Problem weiß, wird sich da sicher eine Lösung finden lassen, so Bürgermeister Martin Ragg auf Anfrage, denn dem Schultes liegen die Bouler sehr am Herzen. Er freue sich immer sehr, wenn er sehe, dass die Boule-Bahnen in Niedereschach regelmäßig so gut frequentiert und angenommen werden.