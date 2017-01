Das Rotes Kreuz zapft in Niedereschach 123 Blutspenden. Das ist weniger als in früheren Jahren, wird angesichts der Umstände von denOrganisatoren jedoch als großer Erfolg gesehen. Nur ein paar Helfer mehr könnten es sein.

Das Rote Kreuz Niedereschach ist mit dem Ergebnis des jüngsten Blutspendentermins mehr als zufrieden. 134 Spender waren vor Silvester zum Blutspenden in der Schulsporthalle erschienen, davon fünf Erstspender. Dabei seien elf Rückstellungen zu verzeichnen gewesen, sodass 123 Spender zur Ader gelassen werden konnten.

Blutspendedienst Baden-Württemberg und Ortsverein Niedereschach führen den Erfolg auch auf den Termin zurück: Viele Menschen haben zwischen den Feiertagen frei und wollen einfach Gutes tun. Natürlich ließ auch das Vesperbuffet keine Wünsche offen.

Nach vorliegenden Untersuchungen gehen gerade einmal drei Prozent aller Deutschen regelmäßig zur Blutspende, der Trend dabei insgesamt rückläufig. Im Jahr 2005 wurden hier in Niedereschach noch 185 Spender gezählt, nach erfolgter ärztlicher Untersuchung wurden 166 zur Ader gelassen.

Helfer gesucht

Von der Registrierung der Blutspender am Eingang, über die Mithilfe bei der Blutentnahme, bis zum Küchendienst – bei jedem Blutspendetermin werden 20 Helferinnen und Helfer der Rot-Kreuz-Bereitschaft Niedereschach gebraucht. Für die kleine Bereitschaft ist dieser personelle Einsatz bei bis zu vier Blutspendeterminen pro Jahr alles andere als eine Kleinigkeit, zumal zu diesen Terminen noch eine Vielzahl weitere Einsätze kommen. Vor diesem Hintergrund sind die Mitglieder des Roten Kreuzes Niedereschach auch immer über neue Helfer in den Reihen der Aktiven froh. Wer mitmachen möchte, kann sich jederzeit an den Vorsitzenden Gerhard Bader oder ein Mitglied der Bereitschaft wenden.

Manche Blutspender schickt der Arzt vorbei

Volker Dörflinger ist stellvertretender Vorsitzender des Rot-Kreuz-Ortsvereins Niedereschach. Er kümmert sich seit Jahren um alle Belange des Blutspendetermins. Er ist stets vor Ort und Ansprechpartner für jedermann. Und weil er mit vielen Teilnehmern spricht, haben wir ihn gefragt, warum die Menschen überhaupt zum Blutspenden gehen.

Was bewegt die Menschen am meisten, zum Blutspenden zu kommen?

Viele Menschen kommen sicherlich in erster Linie aus dem Grund, weil ein jeder jederzeit in die Lage kommen kann, einmal auf eine Bluttransfusion angewiesen zu sein. Und gerade über die Feiertage und den Jahreswechsel passieren immer wieder Unfälle und die Blutreserven werden oftmals knapp, sodass der DRK-Blutspendedienst mit Engpässen in der Versorgung mit Blutpräparaten zu kämpfen hat. Zudem sind viele Patienten auch über die Advents- und Feiertage dringend auf regelmäßige Bluttransfusionen angewiesen.

Welche gesundheitlichen Aspekte hat das Blutspenden?

Es ist einfach gut, wenn der Organismus das Blut wieder einmal erneuert muss, und gerade bei einer Blutspende wird die Neubildung von Stammzellen und der gesamte Kreislauf angeregt. Und so kommen viele Spender oftmals auch auf Anraten ihres Arztes, der ihnen vorschlägt, sie sollen ruhig wieder einmal zum Blutspenden gehen.

Sehen die 123 Spender gegenüber 166 im Jahr 2005 nicht etwas mager aus?

Nur auf den ersten Blick: Die Zahlen hier in Niedereschach sind in erster Linie aus dem Grund rückläufig, weil in der Region auch immer mehr Blutspendetermine angeboten werden. So sind in den vergangenen Jahren in Dauchingen, in Deißlingen und selbst in Horgen, also im gesamten Umland immer mehr Spendetermine angeboten worden, sodass die einzelnen DRK Ortsvereine natürlich auch weniger Blutspende für sich verbuchen können. Und auch der demografischen Wandel ist nicht ohne Bedeutung. Weniger Menschen im spendenfähigen Alter bedeuten im Endeffekt weniger Blutkonserven. Wenn wir jetzt über 100 liegen, kann man eigentlich schon zufrieden sein, und da stehen wir mit den jetzt 123 Spendern auf einem ganz guten Level.