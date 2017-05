Niedereschach Bienen in Not  in Fischbach finden sie noch paradiesische Blumenwiesen

Bienen in Not – in Fischbach finden sie noch paradiesische Blumenwiesen

Die moderne Landwirtschaft macht es Bienen immer schwerer. In Fischbach finden sie noch ein wahres Paradies vor.

Der erste Grasschnitt findet meist sehr früh statt, weil dieser als Silage verwendet wird. Die Bienen finden dadurch keine für sie so wichtigen, blumenreichen Wiesen mehr vor. Umso schöner ist es, dass es solche Flächen trotzdem noch gibt, so wie hier im Bild im Bereich Öschle in Fischbach. Ein Paradies für Bienen und andere Insekten, denn Blumen- und Rapsfeld sollen erst in einigen Wochen abgeerntet werden.