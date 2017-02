Niedereschach Beim Jugendclub stimmt die Chemie

Junge Leute sind vielfältig in der Gemeinde aktiv. Auch finanziell geht es dem Verein gut.

Ein hervorragend besuchte Hauptversammlung im Restaurant Bantle war bester Beweis dafür: Beim Jugendclub Niedereschach stimmt die Chemie, und er befindet sich stetigem Aufwind. Dies zeigte sich bereits im Jahresrückblick von Schriftführer Manuel Cladek und im Rechenschaftsbericht vom Vorsitzenden Tim Obergfell.

Die Aktivitäten dabei reichten von der Electronic-Simulation-Party, der Beschaffung einer neuen Lichtanlage für den Clubraum bis zum Höhepunkt im Vereinsjahr, dem Seenachtsfest, zusammen mit dem Xangverein und dem Jugendclub Kappel, rund um die Eschachhalle. Hervorragend werden auch weiterhin die Dienste der Jugendlichen im Rahmen der Aktion "Rent a Clubler" angenommen. Als die größten Aufträge im vergangenen Vereinsjahr nannte Obergfell unter anderem den Abbruch eines Gartenhauses sowie einen kompletter Umzug. Jeweils ein Team mit zwölf Mann sei dabei vor Ort gewesen.

Ein Zeichen, dass die Aktion auch weiterhin auf große Resonanz stoße, zeige sich daran, dass die ersten Aufträge für 2017 bereits angenommen werden konnten. Auch sei das Umbauprojekt Clubheim soweit vorangeschritten, dass in diesem Jahr mit einem Architekten die Planungen besprochen werden, sodass 2018 die Umbauarbeiten abgeschlossen werden können. "2016 war ein sehr gutes Vereinsjahr für den Jugendclub", so das Resümee des Vorsitzenden. Dazu trug auch der Kassenbericht von Simon Haberer bei, der nur Erfolgreiches vermelden konnte. Mit einem mit Jahresabschluss über 1572 Euro im Plus steht der Jugendclub auch finanziell gut da. Gemeinderat Michael Asal fand nur lobende Worte für die vielen Aktivitäten der Jugendlichen.

Der Jugendclub zeichne sich durch Engagement, Fleiß und Tatkraft aus. Und dass sich junge Leute in die Dorfgemeinschaft einbringen und diese mitgestalten, werde auch seitens der Bevölkerung sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen.

Bei den Neuwahlen wurde der Vorsitzende Tim Obergfell einstimmig wiedergewählt wie auch der Schriftführer Marco Müller und Kassierer Manuel Cladek. Bei der Wahl des zweiten Vorsitzenden setzte sich in geheimer Wahl Kay Maier gegen den Mitbewerber Fabian Marksteiner mit 15 zu zehn Stimmen durch. Bei der Wahl des zweiten Schriftführers behauptete sich Dominik Jornitz mit 15 zu sechs Stimmen gegen Luis Obergfell. Als erster Beisitzer wurde Daniel Jornitz und als zweiter Beisitzer Manuel Bühler gewählt, als Kassenprüfer wurden Pascal Rockenschuh und Markus Reich bestätigt. Einstimmig angenommen wurde abschließend eine Satzungsänderung, wonach der Mitgliederbeitrag von bisher acht auf zwölf Euro jährlich angehoben werden soll.