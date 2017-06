Niedereschach Bauern klagen über hohen Landverbrauch in Niedereschach

Boomende Wirtschaft sorgt für große Nachfrage nach Bauland. BLHV-Vorsitzender Obergfell sieht Landwirte unter großem Druck

Niedereschach – Sorgen macht sich in Niedereschach der Bauernverband Badische Landwirtschaftliche Hauptverband (BLHV) mit seinem Vorsitzenden Walter Obergfell an der Spitze über den immens hohen Landverbrauch in der Gemeinde. "Freiflächen sind nicht vermehrbar und verbaute Flächen sind unwiederbringlich weg", so Walter Obergfell, der die Sorgen und Nöte der Landwirte in der Gemeinde auch als selbst Betroffener sehr ernst nimmt.

Betroffen sind vor allem die Landwirte im Kernort Niedereschach, wo angesichts des Wirtschaftsbooms die dortigen Betriebe kräftig in Neubauten investieren, um wettbewerbs- und zukunftsfähig zu sein. Hinzu kommt, dass die Gemeinde Niedereschach in den vergangenen Jahrzehnten ein kräftiges Bevölkerungswachstum zu verzeichnen hat, was wiederum auch damit zusammen hängt, dass es im Niedereschacher Gewerbegebiet viele Arbeitsplätze vor Ort gibt und die Gemeinde über eine sehr gute Infrastruktur verfügt. Dazu gehören vier Ärzte, zwei Zahnärzte, eine Apotheke, eine Tankstelle, zwei Lebensmittelmärkte, ein Optikergeschäft, zwei Metzgereien, viele Handwerksbetriebe und andere Dienstleister, ein Gesundheitszentrum, eine große Seniorenwohnanlage und ein Pflegehaus. Alles andere als selbstverständlich für eine Gemeinde der Größenordnung von Niederschach mit rund 5900 Einwohnern.

Hervorragend sind in Niedereschach auch die vorhandenen Schul- und Bildungseinrichtungen, die Kinder – und Kleinkindbetreuung und das gastronomische Angebot. Über die Bürgerenergie Niedereschach (BEN), hat man im Ort sogar den Klimaschutz selbst in die Hand genommen. "Da greift ein Zahnrad ins andere", so Bürgermeister Martin Ragg. Als logische Folge seines klaren Bekenntnisses zur heimischen Wirtschaft versucht er, die Bauwünsche der Menschen und auch Expansionspläne der heimischen Betriebe zu unterstützen.

In den Reihen der Landwirtschaft, macht sich der Schultes bei den daraus resultierenden Grundstücksverhandlungen jedoch keine Freunde, denn für die Landwirte sind ihre Wiesen und Ackerflächen von elementarer Bedeutung. Entsprechend sind Interessenkonflikte vorprogrammiert und die Verhandlungen gestalten sich oft sehr schwierig, zumal gerade in Niedereschach in den vergangenen Jahrzehnten riesige Flächen verbaut wurden.

Mit Blick auf die vielen Neubauten und Gewerbegebiete geht es dem Niedereschacher Bürgermeister nach eigener Aussage nicht um die Einnahmen aus der Gewerbesteuer oder den Anteil an der Einkommenssteuer, sondern um den Erhalt der erwähnten Gesamtinfrastruktur in der Gemeinde, wie er immer wieder betont. Wenn da etwas "wegbricht" und die "Zahnräder nicht mehr ineinander greifen", könne es sehr schnell zu einer "Abwärtsspirale" kommen, die letztlich niemand will.

Vor diesem Hintergrund fühlen sich die Landwirte bei den Grundstücksverhandlungen auch einem gewaltigen Druck ausgesetzt. Manchen blutet das Herz, wenn sie Land für Bauzwecke veräußern müssen, auf dem schon Generationen vor ihnen Landwirtschaft betrieben haben.

Täglich 100 Fußballplätze

Während der vergangenen 60 Jahre hat sich die Siedlungs- und Verkehrsfläche in Deutschland mehr als verdoppelt. Im Jahr 2014 wurde täglich eine Fläche von 69 Hektar neu für diesen Zweck ausgewiesen. Meist zulasten der Landwirtschaft und damit fruchtbarer Böden. Das entspricht etwa der Größe von rund 100 Fußballfeldern. Ökologisch wertvolle Flächen werden in Bauland und Standorte oder Trassen für Infrastrukturen wie Kläranlagen, Flugplätze, Straßen oder Bahnlinien umgewidmet. (aba)