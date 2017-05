Niedereschach BEN: Projekt "Wärmenetz" übertrifft Erwartungen

Die Gemeinde Niedereschach trägt nun das Prädikat "Bioenergiedorf". Das hat es damit auf sich...

Niedereschach – Das Projekt "Wärmenetz" ist unter Dach und Fach: Mit 253 angeschlossenen Liegenschaften wurde die ursprüngliche Planung deutlich übertroffen und zeugt von einer für Niedereschach einmaligen Erfolgsgeschichte. So blickten die Vorstände der Bürger-Energie-Niedereschach (BEN) bei Ihrer Mitgliederversammlung im Otto-Sieber Saal auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Nebenbei habe die Gemeinde über dieses Projekt das Prädikat "Bioenergiedorf" erhalten, dass es nun sinnvoll zu vermarkten gelte, waren sich die Akteure bei der Versammlung einig.

Seinen Kollegen und ihm sei es unverändert eine Freude zu sehen, was durch die Verantwortlichen, insbesondere die Vorstände, vorwiegend am Abend und an den Wochenenden, für die Wärmekunden geleistet werde, sagte Bürgermeister Martin Ragg, Vorsitzender des Aufsichtsrats. "Man kann das eigentlich gar nicht oft genug honorierend erwähnen und manchmal ist dies schon fast im positiven Sinne verrückt", so der Schultes. So war es ihm auch eine ausgesprochene Freude, den tadellosen Bericht über die Prüfung der BEN durch den Genossenschaftsverband im Jahr 2016 verlesen zu dürfen, nachdem der Vorstand über den Geschäftsbetrieb, den Jahresabschluss und die Zukunftsplanungen berichtet hatte.

Auch die Bilanz, die von Finanzvorstand Alexander Heinzelmann vorgetragen und erläutert wurde, brachte unter dem Strich einen achtbaren Jahresüberschuss: Die Geschäftsanteile der Mitglieder können erneut mit drei Prozent verzinst und die Rücklagen der Genossenschaft nennenswert gestärkt werden. Dafür halte das laufende Geschäftsjahr jedoch bereits erhebliche Herausforderungen bereit.

Mit dem Bestreben, die Schulden "sportlich, ambitioniert" zu tilgen und den nun erheblichen Abschreibungen auf das Anlagevermögen, habe man auf der Belastungsseite jetzt ein Niveau erreicht, das mit den Vorjahren in keiner Weise vergleichbar wäre. "Das ist kein Selbstläufer und keiner von uns schläft ruhig, solange nicht auch ein angemessenes finanzielles Polster für Unvorhergesehenes auf dem Konto liegt.", sagte Heinzelman. Weiterhin bestehe der Anspruch, über die nächsten Jahre Eigenkapital anzusparen, um weitere Investitionen in Zukunft nicht immer auf Kredit finanzieren zu müssen.

Mit der finanziellen Bewältigung inklusive Verlegung der Microleerrohre und Straßen- sowie Kanalarbeiten im Auftrag der Gemeinde wurden rund elf Millionen Euro durch die Bücher der BEN geleitet. Ein Projekt dieser Dimension gab es in Niedereschach zuvor noch nie. Von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) und dem Land wurden Zuschüsse von rund einer Million Euro abgerufen.

Durch die Auslastung der Wärmeerzeugung sieht die Vorstandschaft allerdings Optimierungsbedarf im Bereich der Spitzenlastabdeckung an kalten Wintertagen. "Der prozentuale Ölanteil muss auf ein absolutes Minimum reduziert werden und dort langfristig bleiben", sagte Alwin Rist, Vorsitzender des Vorstands. Aus diesem Grund sei bereits ein zweiter Hackschnitzelofen bestellt worden, der spätestens im Herbst in Betrieb genommen werden soll. Weiterhin soll der Geschäftsbetrieb noch effizienter und Möglichkeiten zur Einsparung von Kosten und Aufwendungen ermittelt werden. Als ersten Schritt sollen daher die hohen Stromkosten möglichst komplett wegfallen. Möglich soll dies durch die Investition in eine Eigenproduktion werden, so der derzeitige Plan.

Die Genossenschaft

BEN, die Bürger-Energie-Niedereschach wurde 2009 ins Leben gerufen und 2010 als Genossenschaft im Handelsregister eingetragen. Sie ist eine ehrenamtlich tätige Interessengemeinschaft, die sich für eine lokale Energieversorgung in Niedereschach einsetzt. Den Geschäftsbetrieb betreffend konnten auch die Photovoltaikanlagen auf der Eschachhalle und dem Kindergarten in Kappel ein solides Ergebnis hervorbringen. Die Heizanlage lief zuverlässig und die Wärmeversorgung war zu jeder Zeit sichergestellt.