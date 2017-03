Niedereschach Ausstellung: Fotograf blickt hinter die Schwarzwald-Klischees

Eine Ausstellung des Königsfelders Günter Ludwig im Rathaus zeigt den Schwarzwald und seine Menschen auf unverbrauchte Art.

Eine ganz besondere Ausstellung ist im Rathaus in Niedereschach zu sehen. Der Königsfelder Künstler Günter Ludwig zeigt bis Ende März 2017 unter dem Thema „Silva Nigra – Menschen und Orte im Schwarzwald“ beeindruckende Fotos.

Das größte und populärste Mittelgebirge Deutschlands macht es einem kritischen Besucher nicht leicht, so Ludwig. Zu laut und aufdringlich vermarktet sich die Region mit ihren immer gleichen Bildmarken vom Bollenhut bis zur Kuckucksuhr.

Für ihn zu viele Bildbände, zu viele Kalender, zu viel Rummel um die Sehnsuchtslandschaft, in die jeder hineinprojeziert, was er sich unter einer heilen Welt vorstellt. Eine Landschaft, die nicht entdeckt werden will, sondern die sich publizistisch aufdrängt, die noch den letzten Touristen zielstrebig hinführt zum höchsten Wasserfall Deutschlands oder zur größten Kuckucksuhr der Welt. Und was aus Heimatfilmen, Operetten und Fernsehserien hinzukommt, macht es auch nicht besser. Trivialkultur, Klischees und billige Folklore überall, so Ludwig.

Aber es lohne sich, genauer hinzuschauen und einen zweiten Blick zu wagen. Denn trotz aller Scheinromantik: Der Schwarzwald sei dennoch schön. Das Eins sein mit der Natur, wenn ein Haus mit der Landschaft und der Umgebung verschmilzt, als sei es aus der Erde gewachsen, das gebe es in Deutschland nur im Schwarzwald. Ebenso die zutiefst heimatverbundenen Menschen, die so weltoffen und innovativ sind, dass sie noch aus dem abgeschiedensten Tal heraus den Weltmarkt mit Hightech-Produkten beliefern.

Ludwig wurde 1956 in Nordhessen geboren und ist auf dem Land aufgewachsen. Nach dem Studium der Visuellen Kommunikation in Kassel richtete er 1983 in Edermünde ein Büro für Gestaltung ein und arbeitete zunächst für verschiedene Museen in Hessen.

Neuorientierung in der Region

Mit dem Umzug nach Villingen-Schwenningen erfolgte 1989 eine berufliche Neuorientierung: Als Art Director einer mittelständischen Werbeagentur arbeitete er nun vor allem für Kunden aus den Bereichen Dienstleistungen und Investitionsgüter.

Daneben hat er sich viele Jahre in verschiedenen Gremien und Fördervereinen im Bereich der Kulturarbeit und der Denkmalpflege engagiert. Als Gestalter hat er mehrere Bildbände zu kunst- und baugeschichtlichen oder volkskundlichen Themen betreut. Seit März 2016 arbeitet er wieder als selbständiger Designer mit dem Schwerpunkt auf Kulturkommunikation.

Über Grafik-Design und Illustration hinaus gehört für ihn die Fotografie zu den wichtigen Ausdrucksmöglichkeiten seiner Arbeit. Neben vielen Einzelarbeiten entstanden einige langfristig angelegte Fotodokumentationen, zum Beispiel über Ostpreußen, über das Leben in einem Cistercienserkloster oder über die Reenactment-Szene in Süddeutschland. Als größtes Projekt dieser Art gab es zudem die Dokumentation über seine Wahlheimat, den Schwarzwald.