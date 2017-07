Niedereschach Außer der Reihe: Eschach-Festival 2017 steht in den Startlöchern

Eigentlich findet das Eschach-Festival nur alle zwei Jahre statt. Aufgrund der vielen Nachfragen, weil es einer der kulturellen Höhepunkte war und zudem in diesem Jahre weder ein Dorffest noch ein Schinkenfest angesagt sind, hat sich Hallenmanager Andy Haberer entschlossen, das Event auch in diesem Jahr erneut zu organisieren.

Die 2016 beteiligten Vereine sind wieder mit im Boot. Der Rahmen fällt etwas kleiner aus, ohne die große, abgetrennte Bühne mit den Gala-Veranstaltungen. Das Schöne dabei, meint Haberer, das kleine Festival könne in überschaubar familiärere Atmosphäre über die Bühne gehen. Und vor allem gäbe es damit auch keine Diskussionen, was jetzt Eintritt kostet und was nicht. Denn alles ist an beiden Tagen für alle frei.

Neben exzellenter musikalischer Unterhaltung gibt es alles nur Erdenkliche aus dem Küchen- und Getränkeangebot der beteiligten Vereine und Organisationen: Tennisclub zusammen mit der Deifelzunft, Trachtenverein Reckhölderle, Narrenzunft, Twirling-Tanzsportgruppe, Minigolfklause, Landfrauen und Freundeskreis Arzúa.

Der Start zum Eschach-Festival erfolgt am Donnerstag, 27. Juli, zeitgleich mit dem Beginn des Kinderferienprogramms der Gemeinde Niedereschach. Der Bürgermeister entzündet das olympische Feuer für die Kinderolympiade, organisiert von der Natur-Energie.

Um 18 Uhr beginnt dann der Barbecue-Abend an den Ständen und Zelten der teilnehmenden Vereine und Organisationen mit musikalischer Unterhaltung durch die Dörr-Brüder und die Lehrerband Acoustic 3.„Zwei Gitarren, zwei Stimmen – ein echtes Erlebnis: Eric und Carsten Dörr aus Villingen-Schwenningen covern Pop- und Rocksongs, und selbst eingefleischte Fans entdecken immer neue Seiten an den beiden musikalischen Brüdern. Zwei Gitarren und zweistimmig, dazu vom kreativen Kopf Carsten gereimte Texte – diese Mischung und der Anspruch, immer beste Qualität abzuliefern – man darf also gespannt sein auf den Auftritt der beiden am Donnerstagabend.

„Acoustic 3“, das sind, wie der Name schon sagt, drei Musiker auf musikalischer Zeitreise durch die Soul-, Rock- und Popmusik, die mit ihrem Acoustic-Sound für ein unvergleichlich grooviges und stimmungsvolles Ambiente sorgen. Mirjam Storz, Matthias Ketterer und Jogi Storz spielen einfühlsame Balladen, swingende und jazzig angehauchte Ohrwürmer und Sahnestücke des Rock- und Souls der vergangenen Popjahrzehnte überzeugend und qualitativ absolut hochwertig.

Am Freitagabend geht es ebenfalls um 18 Uhr weiter mit der Partyband „Soul Machine“ mit dem Rottweiler Frontman Peter Arnegger. Vom Start weg, bis zum letzten Ton live und handgemacht. Das begründet den guten Ruf dieser Partyband. Die zehn Musiker haben sich die tanzbaren Sachen ihrer großen alten und jüngeren Vorbilder zu eigen gemacht. Sie spielen sie nicht einfach nach, nein: Sie machen sie zu etwas Eigenständigem.

Aber nicht nur musikalisch und kulinarisch werden die Gäste verwöhnt werden, wie es sich für ein ordentliches Eschach-Festival gehört. Die imposante Illumination des Schlietsees vor der Eschachhalle wird in allen Farben zum unvergesslichen Ambiente einer hochsommerlichen Erlebnisnacht beitragen.

Energie-Programm

Die Natur-Energie Laufenburg besucht am Donnerstag, 27. Juli von 10 bis 16 Uhr das Eschach-Festival in Niedereschach und eröffnet gleichzeitig das diesjährige Kinderferienprogramm. Bei spannenden Spielen und bei einer Schatzsuche entdecken Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren die Welt der erneuerbaren Energien. Die Schüler erleben spielerisch, wie ein Stromkreislauf funktioniert und wie Ökostrom erzeugt wird. Auf dem Energiefahrrad strampeln die Teilnehmer der Natur-Energie Olympiade um die Wette, um Musik aus dem Radio erklingen zu lassen. Außerdem gibt es Energiespiele wie ein „Heißer Draht“, ein Quiz zur Elektromobilität und ein Mal- und Bastelecke. Wer alle Fragen und Antworten bei einer Schatzsuche richtig beantwortet, erhält den Zahlencode für die Schatztruhe, die eine Überraschung beinhaltet.