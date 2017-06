Niedereschach Auf Motorrad-Fans wartet ein Super-Wochenende- Travel Event Niedereschach

Am Wochenende findet das Travel Event der Firma Touratech in Niedereschach statt. Es dauert von Freitag 9. bis Sonntag, 11. Juni und wird zumindest von den Dimensionen her das größte Ereignis, das Niedereschach je gesehen hat. Die Dauchinger Straße wird eigens dafür gesperrt

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, und das ganze Team fiebert diesem Großereignis entgegen. Erwartet werden 15 000 bis 20 000 Besucher. Beste Unterhaltung versprechen die Abendveranstaltungen auf der Hauptbühne. 80 Aussteller aus den Bereichen Motorrad, Reisen und Outdoor, Probefahrten, Showtrucks, ein vielseitiges Bühnenprogramm mit Reisevorträgen und Präsentationen sowie ein großes Angebot an fahrerischen Aktivitäten sollen für ein unvergessliches Wochenende sorgen.

Für zusätzliche Motorrad-Action sorgt der BMW Motorrad GS Trophy Qualifier Germany 2017. Dessen großes Finale wird am Samstagabend ab 19 Uhr im Rahmen des Touratech Travel Events ausgetragen. Die besten GS-Fahrer Deutschlands kämpfen um die begehrten Startplätze für die internationale Trophy 2018 in der Mongolei. Zuvor müssen die Teilnehmer zwei Tage lang an 18 kniffligen Sonderprüfungen möglichst viele Punkte sammeln und Fahrkönnen, Geschicklichkeit und Kameradschaftsgeist beweisen.

Vielversprechend sind auch die geplanten Reisevorträge. "Die große Ausfahrt" heißt ein Vortrag von Rolf Lange, der in 17 Monaten 42 Länder auf fünf Kontinenten bereiste. Mit Martin Leonhardts "Crazy Travels" – 100 000 Kilometer Abenteuer in Lateinamerika – folgt am Freitag direkt im Anschluss eine echte Premiere. Nach der Siegerehrung der GS Trophy am Samstagabend stellen Ramona und Herbert Schwarz Teil zwei ihres Projekts "United People of Adventure" vor, ehe sie ihr Publikum im neuen Touratech-Film "Soul Shelter" durch Südaustralien führen.

Die große Camping-Area befindet sich wie in den vergangenen Jahren in unmittelbarer Nähe zum Touratech-Gelände. Hier werden neue Freundschaften geschlossen, alte leben wieder auf, und der Tag klingt in entspannter Runde aus. Für die Besucher stehen kostenfreie Zeltplätze und sanitäre Anlagen zur Verfügung. Wer lieber mit dem Wohnmobil anreist, findet sicherlich ein Plätzchen bei den Rally-Igeln.

Um die Sicherheit aller Besucher und Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten, wird die Dauchinger Straße von Freitag, 9. Juni, 9 Uhr, bis einschließlich Sonntag, 11. Juni, 18 Uhr, in dem betreffenden Teilstück voll gesperrt. Ein Teil der Straße wird zu einer Art Festmeile. Die Anfahrt zum Niedereschacher Gewerbegebiet und damit auch zum Travel Event ist während der Sperrung ausschließlich über Dauchingen möglich, eine Umleitung wird ausgeschildert. Wer auf die Campingwiese möchte, kann diese nur von der Ortsmitte Niedereschach aus anfahren.

Während der Veranstaltung wird ein kostenloser Shuttle-Service eingerichtet. Der Bus startet an der Eschachhalle (Im Schliet), stoppt an verschiedenen Haltestellen im Ort und endet in der Dauchinger Straße beim Eventgelände. Die Haltestellen werden ab Freitag, 9. Juni, im Halbstundentakt von 12 Uhr bis 20 Uhr angefahren, am Samstag von 9 Uhr bis 20 Uhr und am Sonntag von 9 Uhr bis 16 Uhr.

Bei vielen Zweiradfans und Motorradreisenden hat das Travel-Event einen festen Platz im Terminkalender. Besucher aus der Welt werden dabei nach Niedereschach kommen, um Unterhaltung, Abenteuern und Geselligkeit zu erleben. Parallel dazu sorgt der BMW Motorrad GS Trophy Qualifier Germany 2017 für zusätzlich Motorrad-Action. Informationen im Internet: travelevent.touratech.de