Niedereschach Angler starten am Teufensee in die neue Saison

Angler starten am Teufensee in die neue Saison

Anfischen am Karfreitag. Saison bringt viel Arbeit mit sich für die Mitglieder. See auch für Gastfischer geöffnet

Niedereschach – Einen richtig „guten Biss“ verzeichneten am Karfreitag die Mitglieder des Angelvereins Teufental beim traditionellen, vereinsinternen Anfischen am Teufensee. Mit der Veranstaltung eröffnet der Angelverein die jährliche Saison. Der Teufensee ist ab sofort auch wieder für Gastfischer geöffnet. Tageskarten können täglich ab 7 Uhr bei Angelfreund Thomas Bantle in der Sinkinger Straße 40 a in Fischbach gegen Vorlage eines gültigen Jahresfischerscheines, erworben werden.

Fischbachs Ortsvorsteher Peter Engesser erfreute die Angler mit einem wärmenden Schnäpschen. Ohnehin stehen die Gemeinsamkeit und die Pflege der Kameradschaft beim Anfischen im Mittelpunkt. Den in großer Anzahl erschienenen Mitgliedern seines Vereins wünschte Vorsitzender Martin Eitzert eine schöne Angelsaison 2017. Sie wird für die Angler auch wieder eine ganze Reihe von Pflegeeinsätzen rund um den See mitbringen aber auch entlang der angepachteten Fließgewässer. Dem Anfischen folgte die traditionelle Einkehr in Sinkingen im Gasthaus „Kreuz“, wo dank bester Stimmung auch das Anglerlatein nicht zu kurz kam.