Niedereschach Alles in Schwarz-Rot: Deifelzunft Niedereschach laden zum Geburtstagsfest

Alles in Schwarz-Rot: Deifelzunft Niedereschach laden zum Geburtstagsfest

35 Jahre Deifelzunft Niedereschach: Dieser Geburtstag wird am 18. Februar 2017 im Katharinensaal mit einem zünftigen Deifelobed gefeiert.

Die Zunft möchte damit auch eine schöne, jedoch längst in Vergessenheit geratene Veranstaltung aus dem Dornröschenschlaf erwecken. Die Veranstalter der Deifelzunft mit Zunftmeister Markus Hasler, derzeit 30 aktiven Mitgliedern sowie 17 Kindern und rund 30 passiven Mitgliedern laden die gesamte Bevölkerung zu ihrer Geburtstagsparty ein.

Das Motto des närrischen Abends lautet "35 Jahre schwarz-rotes Eschachtal". Es zieht sich durch die Dekoration des Katharinensaals und nahezu durch das gesamte Programm, das von den Zunftmitgliedern einstudiert wurde. Mit dabei sind auch die Lehr-Hexen und die Narrenzunft.

Närrisches Rundum-Programm

Als Programmpunkte wurden ein Deifeltanz und ein Männerballett einstudiert, Songs und Sketche werden geboten bei musikalischer Unterhaltung durch Tommy Weigold aus Trossingen. Also ein närrisches Rundum-Programm, das allen Geschmacksrichtungen gerecht werden dürfte. Für den kleinen und großen Durst nach dem Programm ist im Foyer natürlich auch Bar eingerichtet.

Das Motto ist angelehnt an das Häs der Deifelzunft. Das besteht aus 2000 roten und schwarzen ziegelförmigen Filzflecken, die einzeln in Wellenform aufgenäht sind. Diese Wellenform symbolisiert die durch den Ort fließende Eschach. Das Rot stellt das teuflische Feuer, das Schwarz das Böse aus der Hölle dar, dazu passend die grimmige Holzmaske.

1996 kam als Einzelfigur der Oberdeifel mit seiner fast drei Kilogramm schweren Holzmaske und dem Heidschnuckenfell dazu. 2001 folgte der Berlefein, angelehnt an eine Figur, die in den Jahren 1571 bis 1583 in den Wäldern rund um Niedereschach lebte. Laut dem Geschichtsbuch der Gemeinde Niedereschach stand der Berlefein mit dem Teufel im Bunde.

Einlass im Katharinensaal ist ab 19.30 Uhr bei freiem Eintritt.