Niedereschach Alle Twirlerinnen der TTSG Niedereschach sind qualifiziert

Siege und gute Plätze bei Wettkämpfen für Tanzsportler. Am 7. Mai deutsche Meisterschaften in Niedereschach

Niedereschach (gdj) Anfang April nahmen die Twirlerinnen der Twirling-Tanz-Sport-Gruppe (TTSG) Niedereschach am mittelhessischen Cup sowie den mittelhessischen Meisterschaften in Langenselbold teil. Dabei konnten alle Sportlerinnen der TTSG nochmals Punkte für die Meisterschaft holen und somit sowohl für den Deutschland-Cup sowie die deutsche Meisterschaft am 7. Mai in Niedereschach in der Eschachhalle qualifizieren.

Am Samstag präsentierte sich die TTSG mit vier Tänzen. Luisa Weiß durfte sich in der Disziplin 2 Baton nach einer fehlerfreien Leistung über den ersten Platz freuen. Laura Epperlein startete in 2Baton Senior und wurde Dritte. In der Kategorie Solo A gewann Nele Epperlein Gold. Das Artistic Duo von Sophia Sauter und Nele Epperlein gewann ebenfalls die Goldmedaille. Beim Twirling Talent Contest startete Hannah Schütz mit ihrem Tanz und wurde mit Silber belohnt.

Mit sieben Tänzen war die TTSG bei den mittelhessischen Meisterschaft vertreten. In der Kategorie Freestyle Junioren konnte Nele Epperlein ihre Leistung steigern und gewann Gold. Ihre Vereinskollegin Sophia Sauter kam auf Platz 4, vor Luisa Weiß und Lara Danelutti, alle aus Niederschach.

In der Senior Klasse gewann Laura Epperlein die Silbermedaille. Das Duo Junioren Epperlein/ Sauter konnte ihren ersten Platz verteidigen. Das Team der TTSG, welches in der Aufstellung mit Leonie Schneckenburger, Hannah Schütz, Nina Franczweski, Sophia Sauter, Luisa Weiß und Lara Danelutti tanzte, holte den zweiten Platz.