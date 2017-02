Niedereschach Abenteuer Seidenstraße: Mit dem Motorrad zum Mount Everest

Peter Schuster nimmt sein Publikum mit auf eine Motorradreise zum höchsten Berg der Erde. "Nur kurz nach Kathmandu", lautet das Motto beim Touratech-Vortragsabend am letzten Freitag im Februar. Das Unternehmen erweist sich aber als nicht so einfach wie es klingt.

Die Multivisionsshow führt entlang der sagenumwobenen Seidenstraße in eine fremde Welt. Zusammen mit seinem Freund Peppi Adametz fuhr Peter Schuster aus Schernfeld bei Eichstätt durch 14 Länder. Er erlebte die unendliche Weite Russlands, trostlose und doch wieder großartige Steppen, magische Karawanenstädte, die tagelange Einsamkeit des Pamirgebirges und schließlich die majestätische Erhabenheit des Mount Everest.

Die über 16 000 Kilometer lange Abenteuerreise stellte die beiden vor die unterschiedlichsten Herausforderungen, die es zu meistern galt: nicht enden wollende Offroad-Fahrten auf den Schotter- und Sandpisten Usbekistans und Kirgistans, extreme klimatische Bedingungen in der tibetischen Hochebene, unvorstellbare Verhältnisse am Shariston-Pass und im mörderischen Anzob-Tunnel, halsbrecherischer Straßenverkehr in Kathmandu und eine nicht für möglich gehaltene Pechsträhne mit Schäden an den Motorrädern.

Als Schuster und Adametz aufgrund von Unruhen von den Chinesen die Einreise nach Tibet verweigert wurde, mussten sie ihre Reise für über ein Jahr unterbrechen und die Motorräder in Kirgistan unterstellen.

All diese Erlebnisse sind in der Multivisionsshow "Nur kurz nach Kathmandu" zusammengefasst – immer nah an den Menschen, mitreißend, abenteuerlich und nicht nur für Biker interessant. Informative Sequenzen über die Länder und Städte wechseln mit emotionalen, spannenden und ruhigen Passagen ab, alles untermalt von einer abwechslungsreichen und sorgsam ausgewählten Musik.

Schuster schildert aber auch seine ganz persönlichen Eindrücke. Die handeln vor allem von den vielen gastfreundlichen Menschen, die die Motorradfahrer unterwegs getroffen haben.

Der Vortrag beginnt am Freitag, 24. Februar, um 19 Uhr im Touratech-Shop, Dauchinger Straße 80, in Niedereschach. Der Eintritt ist frei, für Bewirtung ist gesorgt.