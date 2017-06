Niedereschach 30 Palettenbänke für Streichelzoo in Kappel

Im Streichelzoo in Niedereschach-Kappel kann man nun noch besser entspannen.

Niedereschach – Große Freude herrscht beim Betreiber des Streichelzoos in Kappel, Roland Heimburger. Der Grund: Oliver Roth, Chef des Niedereschacher Palettenherstellers Holzwerk Roth, hat für den Streichelzoo 30 gemütliche Ruheliegen aus Holz gespendet. Doch nicht nur das: zusammen mit seinem Sohn Maximilian hat der agile Unternehmer die schmucken Holzteile auch noch selbst aufgebaut und auf dem von Besuchern stets stark frequentierten Streichelzoogelände verteilt. Rund um den See und auch beim Spielplatz können nun Besucher des Streichelzoos sich auf den Holzliegen entspannen und in Ruhe das Treiben der vielen Tiere des Zoos und auch der Besucher beobachten und genießen. Roland Heimburger dankte Spender Oliver Roth nicht nur in seinem Namen, sondern auch im Namen der Gemeinde und aller Streichelzoobesucher. Die Holzruheliegen seien eine großartige Bereicherung für den Streichelzoo, der von vielen Besuchern aus der ganzen Region sehr geschätzt werde, zumal dort nach wie kein Eintritt verlangt wird, was alles andere als selbstverständlich sei. Finanziert von Spendern und der Gemeinde wurde im Teich des Streichelzoos eine leistungsstarke Wasserpumpe installiert, dank derer nun die Wasserqualität im Teich deutlich verbessert und mit mehr Sauerstoff angereichert ist. Die Fische im Wasser und auch die Enten auf dem Teich sind hierfür sicher dankbar und auch für Besucher sind die Wasserfontänen eine Augenweide.