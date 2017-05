Niedereschach 28-Jährige verliert Kontrolle über ihr Auto und landet im Straßengraben

Die Frau kollidierte mit einem weiteren Fahrzeug. Der Schaden wird von der Polizei auf 9000 Euro geschätzt. Die Unfallbeteiligten bleiben unverletzt.

Zwischen Niedereschach und Fischbach ist am Donnerstag, gegen 16.30 Uhr, eine 28-jährige Polo-Fahrerin von der Straße abgekommen.

Die junge Frau war in Richtung Fischbach unterwegs und verlor auf der kurvenreichen Strecke die Kontrolle über den Kleinwagen. In der Folge streifte der Polo einen entgegenkommenden Mercedes-Sprinter und schleuderte im weiteren Verlauf in den Straßengraben.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 9000 Euro geschätzt. Die beiden Unfallbeteiligten blieben unverletzt.