Niedereschach 17 Partner beraten beim Niedereschacher Existenzgründertag

Noch zwei Wochen bis zum fünften Niedereschacher Existenzgründertag am Freitag, 17. März, in der Eschachhalle. Für den angeschlossenen Wettbewerb haben sich bereits zwölf Kandidaten angemeldet. Und auch die Zahl der beratenden Institutionen ist gewachsen.

Die Zahl der Unterstützer steigt. „Vor wenigen Tagen hat sich die Organisation BW-Con – Baden-Württemberg Connected – zur Teilnahme entschlossen. Sie wird mit einem Stand dabei sein und Fachwissen zu Informationstechnik- und Hightech-Märkten anbieten“, teilte jetzt Bürgermeister Martin Ragg mit.

BW-Con will jungen Unternehmerinnen und Unternehmern helfen, in Zukunftsbranchen Fuß zu fassen. Die Organisation vermittelt unter anderem Kontakte zu Netzwerken und Finanzpartnern. Sie bietet spezielle Weiterbildungen für Gründer und die Zusammenarbeit in geförderten Entwicklungsprojekten an. Derzeit sucht BW-Con Unternehmerinnen und Unternehmer, die das „Internet der Tiere, Pflanzen und Lebensmittel“ aufbauen wollen. Es gibt bis zu 100 000 Euro Fördermittel für Projektgruppen aus der Agrar- und Nahrungsmittelbranche.

„Die Besucher des Niedereschacher Existenzgründertages am 17. März erhalten von 17 Egon-Partnern Informationen aus erster Hand“, weist Bürgermeister Ragg auf die Beteiligung der Existenzgründungsoffensive Niedereschach (Egon) hin. Deshalb lohne sich die Teilnahme für Gründerinnen und Gründer aus der gesamten Region genauso wie für mittelständische Unternehmer, Selbstständige und Führungskräfte aus der Wirtschaft. Besondere Chancen bieten sich den Niedereschacher Gründern, betont der Bürgermeister. Sie können an den Ständen der Egon-Partner kostenlos Rat und Tipps einholen und Erfahrungen mit dem Aufbau ihres Geschäfts austauschen.

Die Initiative für Existenzgründung und Unternehmensnachfolge (Ifex) des baden-württembergischen Wirtschaftsministeriums ist auch dabei. Ifex unterstützt die Niedereschacher Existenzgründungsinitiative von Anfang an.

Berater und Experten entsenden darüber hinaus: die Agentur für Arbeit Rottweil – Villingen-Schwenningen, die Business School Alb-Schwarzwald, die Bürgschaftsbank Baden-Württemberg, der Wagniskapital-Spezialist Crowd Nine, der HGI Niedereschach, die Handwerkskammer Konstanz, die IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg, das Innovationsnetzwerk Schwarzwald-Baar-Heuberg, der Landkreis Schwarzwald-Baar, die Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Baden-Württemberg, der Verein für Mikrokredite Monex Baden-Württemberg, die Senioren der Wirtschaft sowie die zwei Steinbeis Beratungszentren Unternehmensfinanzierung und -entwicklung beziehungsweise Transferzentrum Infothek aus Villingen-Schwenningen.

Der Niedereschacher Existenzgründertag startet am Freitag, 17. März, um 14 Uhr mit dem Gründerwettbewerb Elevator Pitch BW. Schon zwölf Kandidaten haben ihre Geschäftsidee eingereicht. Diese werden sie in der Eschachhalle innerhalb von drei Minuten der Jury und dem Publikum präsentieren. Das Spektrum der Erfindungen und Geschäftsideen reicht von einem Online-Buchungssystem für Friseurtermine über einen Rottweiler Souvenirladen bis zur Öko-Toilette und Kältesauna.

Impulsvortrag

Im Internet können die Fans der Gründerinnen und Gründer vorab für den Wettbewerb abstimmen: www.elevatorpitch-bw.de

Höhepunkt des fünften Niedereschacher Existenzgründertages ist ein Impulsvortrag des bekannten Burladinger Textilunternehmers Wolfgang Grupp ab 16 Uhr. Der Inhaber der Firma Trigema will darlegen, wie er seinen Betrieb über Jahrzehnte hinweg am Standort Deutschland vorangebracht hat.