Kappel 100 Jahre Frauengemeinschaft  Es soll ein Fest der Zukunft sein

Die katholische Frauengemeinschaft Kappel (KFD) hat ihr 100-jähriges Bestehen gefeiert. Das Jubiläum soll dazu genutzt werden, neue Mitglieder zu werben.

Den Segensgottesdienst zur Jubileumsfeier begleitete die Kirchenband „Sempre tu“, danach gab es ein Vesper in der Pfarrstube.

Exakt am 2. April 1917 sei die Gründung erfolgt, wie eine Urkunde des erzbischhöflichen Ordinariats in Freiburg ausweist, so die Vorsitzende der KFD Kappel, Gabi Riegel in ihrer Festansprache. Und auch das erste Schriftführerbuch ab 1987, frühere schriftliche Aufzeichnungen gäbe es leider nicht, sowie die jährlichen Tätigkeitsberichte und ein Ordner mit Zeitungsausschnitten waren dazu ausgelegt worden.

Zum Jubiläum sollten Frauen angesprochen werden, „die unsere KFD noch nicht kennen und sich über die Leitsätze und Angebote unserer Gemeinschaft informieren wollen“, sagte Gaby Riegel. In Kappel sind 43 Frauen organisiert. Sie bieten das Jahr über eine Vielzahl interessanter Vorträge, kurzweiliger Ausflüge und Veranstaltungen zu den kirchlichen Anlässen.

Ein Beispiel für die Aktivitäten: Der Erlös der aufgestellten Spendenkasse gehe an das Caritas Baby Hospital Bethlehem, ein Kinderhospital, das von der Diözesan-KFD unterstützt wird. Es beziehe als einziges Krankenhaus vor Ort die Mütter aktiv in die Pflege ein und stehe für alle Kinder offen – unabhängig von Nationalität, Religionszugehörigkeit oder sozialer Herkunft.

Nicht die Vergangenheit, sondern die Gegenwart und die Zukunft der katholischen Frauen solle im Vordergrund der Jubiläumsfeier stehen, sagte die Vorsitzende. Im Einzelnen stellte sie dann die Leitsätze der KFD vor und betonte die Wichtigkeit der Organisation als Bundesverband. Dadurch könne viel mehr erreicht werden als durch einen kleinen Ortsverband allein. Nicht umsonst sei die KFD mit eine halben Million Mitglieder der größte Frauenverband und mit etwa 5300 Pfarrgruppen der größte kirchliche Verband Deutschlands.