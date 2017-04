Auf der B33 bei Mönchweiler kam es am Donnerstagabend gegen 17:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten.

Ein Audifahrer wollte bei der Auffahrt Mönchweiler auf die B33 in Richtung Villingen einfahren. Dabei übersah der Fahrer einen auf der B33 fahrenden Opel. Es kam zu einer heftigen Kollision der beiden Fahrzeuge, in dessen Verlauf sich der Audi um die eigene Achse drehte. Bei der Kollision wurden der Fahrer des Audi sowie die Fahrerin des Opel verletzt und mussten mit dem Rettungsdienst ins Klinikum verbracht werden.Die Feuerwehr Villingen kümmerte sich um die Unfallfahrzeuge und sperrte die B33 in Richtung Villingen. Die Polizei Villingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Notärztin, die mit dem Rettungshubschrauber CH11 an die Einsatzstelle gebracht wurde, konnte wieder abfliegen. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Durch die Sperrung der B33 musste der Verkehr durch das Kurgebiet fahren, was zu Behinderungen und Stau führte.