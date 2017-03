Mönchweiler Zwei Gemeinden planen den perfekten Kinder-Sommer

Königsfeld und Mönchweiler arbeiten beim Kinderferienprogramm künftig zusammen. Für die Kinder soll dies ein größeres und attraktiveres Angebot bringen.

Mönchweiler/Königsfeld – Die Gemeinden Mönchweiler und Königsfeld werden ihr Kinderferienprogramm in den Sommerferien künftig gemeinsam gestalten. Der Gemeinderat in Mönchweiler stimmte dem Kooperationskonzept am Donnerstag zu. In Königsfeld liegt bereits die Empfehlung des Ausschusses für Tourismus, Kultur, Bildung, Jugend und Soziales an den Gemeinderat vor. Dieser muss noch entscheiden.