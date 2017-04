Mönchweiler Zeyko: Insolvenzverfahren wird eröffnet - 25 Arbeitsplätze fallen weg

Für den Küchen-Hersteller Zeyko aus Mönchweiler gibt es internationale Interessenten. Die Produktion läuft weiter. Mit Insolvenzeröffnung wird die Belegschaft zunächst von 107 um 25 Mitarbeiter reduziert.

Der Hersteller der zeyko-Premiumküchen, die zeyko Möbelwerk GmbH & Co. KG, findet insbesondere bei internationalen Investoren Interesse. In den letzten Wochen fanden intensive Gespräche zwischen Geschäftsleitung, vorläufigem Insolvenzverwalter und Vertretern der Investoren statt.

„Aktuell liegen uns erste indikative Angebote vor, die in den nächsten Wochen weiter verhandelt werden müssen“, so der vorläufige Insolvenzverwalter Ampferl. Bis zum Abschluss der Gespräche soll der Geschäftsbetrieb auch im eröffneten Insolvenzverfahren fortgeführt werden. Die Insolvenzeröffnung wird voraussichtlich am 1. Mai erfolgen.

„Die letzten Wochen wurden intensiv dazu genutzt, den Geschäftsbetrieb zu stabilisieren und erste Restrukturierungsschritte vorzubereiten“, so der vorläufige Insolvenzverwalter Ampferl. Mit Insolvenzeröffnung wird die Belegschaft zunächst von 107 um 25 Mitarbeiter reduziert. Diese mit dem Betriebsrat abgestimmte Maßnahme wurde den Mitarbeitern auf einer Betriebsversammlung bereits mitgeteilt.

Wichtig für den Erfolg des Investorenprozesses ist, dass Kunden und Händler wie bisher zum Unternehmen stehen und die Auftragslage stabil bleibt. Der Insolvenzverwalter strebt an, die Gespräche mit den Investoren bis Mitte Juni abschließen zu können.