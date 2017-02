Mönchweiler Winterhalder jetzt Landjugend-Chef

Posten der weiblichen Vorsitzenden kann in Mönchweiler derzeit nicht besetzt werden

Mönchweiler (put) Das Jahr nach der Feier des 50-jährigen Bestehens der Landjugend Mönchweiler bringt im Vorstand etliche Veränderungen. Johannes Winterhalder löst Clemens Breinlinger ab und steht der Landjugend Mönchweiler künftig vor. Das gleichberechtigt vorgesehene Amt der weiblichen Vorsitzenden, das bislang in der Hand von Nadja Jäckle war, bleibt mangels Bewerberin unbesetzt. Auch im jetzt angelaufenen Jahr stehen einmal mehr etliche Programmpunkte im Kalender der rührigen 179 Mitglieder, davon 32 Aktive.

Das 50-jährige Bestehen feierte die Landjugend Mönchweiler im vergangenen Sommer im Rahmen des von ihr seit vielen Jahren organisierten dreitägigen Nordstetter Dorffestes. Letztlich hat sich der enorme Aufwand aber gelohnt, denn, so berichtete Kassierer Moritz Hug, das Fest habe einen ordentlichen Batzen Geld in die Kasse gespült.

Solche Einnahmen ermöglichen der Landjugend ein vielfältiges Programm. Neben dem Nordstetter Dorffest war zweifelsohne die Teilnahme am Kreiserntedankfest in Unadingen ein Höhepunkt. Bereits Wochen zuvor hatte man mit dem aufwändigen Wagenbau begonnen. Außerdem standen unter anderem die Landjugendfasnet, die Sonnwendfeier oder auch das Kreisfußballturnier im Kalender. 2017 wird die Kreissonnwendfeier in Brigachtal gefeiert und das Kreiserntedankfest im Oktober in Dauchingen. Daneben soll der Gruppenraum im Untergeschoss der alten Schule nun endlich modernisiert werden.

Neben der Wahl der beiden Vorsitzenden hatten die Mitglieder der Landjugend weitere Positionen zu besetzen. Unter der Leitung von Kathrin Wiehl und Hans Mayer, zwei Mitgliedern des Kreisvorstandes, wählten sie Andreas Jäckle zum stellvertretenden Vorsitzenden. Er rückt damit an die Position, die Johannes Winterhalder bislang inne hatte. Ebenso wie Vorsitzender Clemens Breinlinger erklärte auch Schriftführerin Stefanie Jäckle ihren Rückzug aus dem Vorstand. Sonja Jäckle wird dieses Amt künftig ausfüllen. Zweite Kassiererin bleibt Bianca Riester. Neue Beisitzer sind Daniel Korsch und Anna-Lena Schwarz.