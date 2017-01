Mönchweiler Viel Lob für die Jugendfeuerwehr Mönchweiler

Kommandant und Bürgermeister danken den Jugendlichen und ihren Betreuern für ihr großes Engagement.

Mönchweiler (put) Die Jugendfeuerwehr Mönchweiler hat nicht nur bei ihren Mitgliedern, sondern auch bei den Mitgliedern der aktiven Wehr und der Gemeindeverwaltung einen hohen Stellenwert. Dies wurde einmal mehr am Freitagabend bei der Hauptversammlung des Feuerwehrnachwuchses deutlich.

Die Grundlage dafür legen Jugendleiter Manuel Weißhaar und sein Stellvertreter Tobias Lehmann darin, wie sie die elfköpfige Gruppe führen, ausbilden und wohl auch bestens unterhalten. Über ein abwechslungsreiches Jahr berichtete Leonie Vorlopp, die mit Jasmin Zoll das Amt des Schriftführers inne hat. Neben der feuerwehrtechnischen Ausbildung, Wettkämpfen und Proben verteilten sich die 180 Stunden Jugendarbeit auch auf zahlreiche gesellige Programmpunkte.

Wichtig ist der Jugendleitung neben dem Spaß, den alle haben sollen, aber auch, dass der Nachwuchs zum Beispiel bei der Hydrantenbegehung, bei der Mithilfe bei Veranstaltungen der Aktiven oder auch bei der eigenen 24-Stunden-Übung bereits früh Verantwortung übernimmt.

Ebenso schnell wie die gesamte Versammlung waren auch die Wahlen abgehandelt. Schriftführer ist jetzt Jonas Lienhard. Kassierer bleibt Marco Kratt. Kevin Schmider fungiert als Springer und als Jugendsprecher wurde Robin Gühring gewählt. Nils Kieninger ist Beisitzer.

Zum Abschluss der Versammlung dankten Bürgermeister Rudolf Fluck und Kommandant Peter Müller den Jugendleitern und ihren Schützlingen ausdrücklich für ihr Engagement im Laufe des vergangenen Jahres. Für Rudolf Fluck ist die Arbeit der Wehr im Nachwuchsbereich immens wichtig. Für ihn gilt: Feuerwehr und andere Hilfsorganisationen müssen gestärkt werden.

Bereits am Wochenende steht für die Jugendfeuerwehr Mönchweiler die nächste Aktion an. Am Samstag, 21. Februar, lädt die Gruppe ab 18 Uhr zu Rodelnacht am Sportplatz ein. Die beleuchtete Rodelstrecke, ein beheiztes Zelt und die Schneebar lassen den Abend zum Winterevent werden.