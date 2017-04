Mönchweiler VMR-Standort Mönchweiler schafft Vertrauen

Im Gespräch mit dem SÜDKURIER redet VMR-Geschäftsführer Thomas Viebrans von der Geschichte der Firma, gibt Einblicke in die Produktion und wirft einen Blick in die Zukunft seines Unternehmens.

Vor 25 Jahren wurde das Unternehmen VMR gegründet, seit 15 Jahren hat es seinen Standort in Mönchweiler. Im Gespräch mit dem SÜDKURIER redet Geschäftsführer Thomas Viebrans von der Geschichte der Firma, gibt Einblicke in die Produktion und wirft einen Blick in die Zukunft seines Unternehmens.

Herr Viebrans, in welchem Bereich ist VMR tätig?

VMR ist auf die Herstellung von Prototypen und Kleinserien spezialisiert. In diesem Sektor hat sich das Unternehmen in den vergangenen Jahren eine starke Marktstellung erarbeitet. Mit den Prototypen wollen die Kunden feststellen, ob ihre Konstruktion funktioniert und ob sie sich auch in der späteren Serienfertigung gut und zu vertretbaren Kosten umsetzen lässt. Bei der Bestellung von Kleinserien haben die Auftraggeber andere Motive. Kunden stellen Produkte her, die sie in sehr kleinen Stückzahlen verkaufen. Dann lohnt sich eine eigene Serienfertigung für sie nicht und sie lassen diese kleinen Mengen extern, also bei uns, produzieren.

Wie entwickelte sich VMR nach dem Umzug nach Mönchweiler?

2002 zog VMR nach Mönchweiler um. Im Juni 2014 sind Michael Meier und Klaus Richter als Gesellschafter aus dem Unternehmen ausgeschieden. Seit diesem Zeitpunkt wird das Unternehmen als VMR GmbH & Co. KG geführt. Ich bin alleiniger Geschäftsführer. Meine beiden Kinder Yvonne Viebrans-Schenk und Dennis Viebrans arbeiten in der Unternehmensleitung mit.

Bestanden je Zweifel am Standort Mönchweiler?

Ja, durchaus. Uns fehlte vor allem Gelände zur Betriebserweiterung. Bis zur Bürgermeisterwahl im vergangenen Jahr war die Sachlage ungeklärt. Mit dem neuen Bürgermeister Rudolf Fluck hat sich dann richtig was bewegt. Das hat uns das Vertrauen gegeben, das Bauprojekt hier zu verwirklichen.

Wie wird das Unternehmen sein 25-jähriges Bestehen feiern?

Wir werden unsere Mitarbeiter und deren Familien im September zu einem großen Familienfest einladen.

Und schon im Mai steht eine weiteres Fest an?

Ja, VMR wird seinen Betrieb wenige Meter weiter auf die westliche Seite der Waldstraße in Mönchweiler verlagern. Wir bauen dort neu. Für Mai planen wir den offiziellen Spatenstich.

Verraten Sie schon etwas zum Neubau?

Der Bau wird etwa 6000 Quadratmeter Betriebsfläche haben und südlich des Recyclingbetriebs Hezel entstehen. Die Fertigstellung ist für Herbst oder Winter 2018 vorgesehen. Wir werden rund neun Millionen Euro investieren.

Wie werden Sie die zusätzliche Betriebsfläche verwenden?

In unserem bisherigen Gebäude sind wir absolut an den Grenzen des Wachstums angelangt. Im Neubau wird es vor allem mehr Fläche für die Produktion geben. Unter anderem wird ein Reinraum für den Spritzguss eingerichtet, damit wir dort besonders anspruchsvolle Teile fertigen können. Auch der Bereich des Vertriebs wird vergrößert. Neu hinzukommen wird eine eigene Entwicklungsabteilung. In dieses Segment möchten wir neu einsteigen. Außerdem wird es noch Platz für ganz neue Technologien geben. Welche das sind, möchte ich im Moment allerdings natürlich noch nicht verraten.

Bedeutet die Betriebserweiterung auch die Schaffung von neuen Arbeitsplätzen?

Bereits jetzt suchen wir immer wieder Facharbeiter, also Verfahrensmechaniker, Formenbauer und Zerspanungsmechaniker. Mit der Erweiterung wird es weitere neue Stellen bei uns geben. Bis 2020 streben wir die Zahl von 100 Mitarbeitern an. Ganz im Gegensatz zu vielen Gerüchten bedeutet der Einsatz von modernen Techniken wie dem Selective Laser Melting nicht den Verlust von Arbeitsplätzen, sondern die Schaffung von weiteren Arbeitsplätzen. Produkte, die mit dieser Technik dreischichtig mannlos, beispielsweise als Kleinserien mit bis zu 1000 Teilen, hergestellt werden, müssen anschließend in drei normalen Schichten durch Mitarbeiter nachbearbeitet werden.

Facharbeiter sind derzeit sehr gesucht. Warum sollte sich ein solcher speziell in Ihrem Unternehmen bewerben?

VMR ist ein sehr attraktiver Arbeitgeber. Wir stehen für den ständigen Einsatz von neuen modernen Technologien. Der Reiz einer anspruchsvollen Tätigkeit für kluge Köpfe könnte ein Argument sein. Außerdem liegt der Fokus bei uns besonders auf dem Wohl unserer Mitarbeiter. So arbeiten wir schon jetzt mit einem Gesundheitsmanagement und vielem mehr. Im neuen Gebäude entsteht für die Mitarbeiter zum Beispiel ein Fitness- und ein Ruheraum.

Das Unternehmen

Die VMR OHG wurde am 1. April 1992 von den drei Technikern und Mechanikern Thomas Viebrans, Michael Meier und Klaus Richter in Weilersbach gegründet. Der Name VMR leitet sich von den Initialen der Gründer ab. Vor 15 Jahren zog VMR nach Mönchweiler um. Aktuell sind 75 Mitarbeiter im Unternehmen beschäftigt. Für das laufende Geschäftsjahr wird ein Umsatz von 7 Millionen Euro angestrebt.