Mönchweiler Ursula Jacob wird Kinderhaus-Leiterin

Die Pädagogin übernimmt die Stelle ab Anfang April. Ihr Team besteht aus 13 Mitarbeitern. Vertrauensvolles Miteinander ist ihr sehr wichtig.

Mönchweiler – Die neue Leiterin des Kinderhauses in Mönchweiler heißt Ursula Jacob. Sie wird am 1. April ihren Dienst in der Einrichtung aufnehmen. Mit ihr an der Spitze des 13 Mitarbeiter zählenden Teams soll das Kinderhaus weiterhin auf einem guten Weg bleiben. Gestern stellte sich die neue Leiterin in Begleitung von Hauptamtsleiterin Daniela Klimmt und Bürgermeister Rudolf Fluck im Kinderhaus vor.

Ursula Jacob hat langjährige Erfahrung in der Leitung von Kindertageseinrichtungen. Seit 20 Jahren leitet die gelernte Erzieherin einen Kindergarten unter katholischer Trägerschaft in Schorndorf-Weiler im Remstal. Kommissarisch führte sie außerdem einige Zeit gleichzeitig in Vertretung eine zweite Einrichtung. In den vergangenen Jahren absolvierte Ursula Jacob zudem nebenberuflich ein Studium an der katholischen Hochschule in Freiburg. Im Rahmen dieses Studiums im Bereich Bildung und Erziehung erwarb sie zunächst im Jahr 2010 den Bachelor und schließlich im vergangenen Jahr den Master of Management und Führungskompetenz. Ihr ganzes Interesse gelte von je her Kindern in jeder Lebenssituation, berichtet Ursula Jacob und sagt: "Oft waren es die ganz schwierigen Fälle, die mich herausgefordert haben."

In den Schwarzwald zieht es Ursula Jacob jetzt aus privaten Gründen. Mit diesem Umzug beendet sie die Zeit einer Wochenendehe, so dass dann auch für die Hobbys wie das Wandern, das Reisen und die Musik – Ursula Jacob greift gerne zu ihrem Tenor oder Alt-Saxophon – wieder mehr Zeit bleibt.

Auf die Arbeit in Mönchweiler freut sich Ursula Jacob. Zwar wäre sie gerne, so berichtet sie, von Anfang an auch bei der Entwicklung der Konzeption des neuen Kinderhauses dabei gewesen, aber letztlich sieht sie die Arbeit in einer Betreuungseinrichtung als ständigen Prozess. Eine Konzeption müsse gelebt und weiterentwickelt werden. Ein Haus brauche Qualität, wenn es Bestand haben soll, betont die künftige Leiterin. Um das zu erreichen, sei wichtig, das Klima und das Miteinander von Mitarbeitern, aber selbstverständlich auch Eltern und Kindern zu fühlen. Grundvoraussetzung für gute Arbeit sei ein vertrauensvolles Miteinander.

"Das Kind steht im Mittelpunkt von Erziehung und Bildung. Mit unserer ganzen Professionalität müssen wir es auf dem Weg in die Selbständigkeit begleiten. Dabei muss die Wertschätzung die grundlegende Haltung sein", sagt Ursula Jacob über die Arbeit mit Kindern. Konzeptionelle Arbeit setze in einem guten Bildungssystem Impulse, damit Kinder ihre Fähigkeiten erweitern können. Ein gutes Beobachtungssystem sei eine der Grundlagen dafür, Eltern in Gesprächen Anregungen an die Hand zu geben, wie den Bedürfnissen und der Individualität der Kinder Rechnung getragen werden könne.

Kinderhaus

Seit etwas weniger als einem halben Jahr ist das Kinderhaus in Mönchweiler in Betrieb. In diesem neu errichteten Gebäude wurden die beiden bisherigen Kindergärten der Gemeinde, der kommunale Kindergarten Villa Kunterbunt und der evangelische Kindergarten Regenbogen, sowohl räumlich als auch von der Trägerschaft her zusammen gelegt. Träger ist die Gemeinde Mönchweiler. Für die Kinderbetreuung stehen insgesamt 98 Plätze zur Verfügung. Aktuell besuchen 65 Kinder über drei Jahren und zwölf Kinder unter drei Jahren die Einrichtung. (put)