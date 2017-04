Mönchweiler Unbekannter beschädigt Laster auf dem Parkplatz des Fußballclubs Mönchweiler

Ein bisher unbekannter Täter hat sich im Zeitraum vom vergangenen Donnerstag bis Montagmorgen an zwei auf dem Parkplatz des Fußballclubs Mönchweiler an der Brunnenstraße abgestellten Lastwagen zu schaffen gemacht.

Wie die Polizei mitteilt schlug der Unbekannte an einem Kipper den Außenspiegel an der Fahrerseite ein. Von einem daneben stehenden Lastwagen montierte der Täter das vordere Kennzeichen ab und brachte dieses an dem zuvor beschädigten Laster an. Die Polizei Villingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die hinweise geben können, sich unter 07721/6010 zu melden.