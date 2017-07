Mönchweiler Übernahme von Zeyko in Mönchweiler wird wahrscheinlicher

Die Grundlagen für eine Lösung sind geschaffen, heißt es von Seiten des Insolvenzverwalters.

In einem Treffen am Dienstag haben sich finanzierende Bank, potentieller Investor und Insolvenzverwalter über den Verkauf von Zeyko an den Investor zur Übernahme des Geschäftsbetriebs geeinigt, heißt es in einer Presseinformation des Insolvenzverwalters.. Einzig offener Punkt sei noch die Vereinbarung des Investors mit dem Alt-Gesellschafter über den Erwerb der Markenrechte, deren Inhaber bislang nicht Zeyko war.

Es sei vereinbart worden, dass es neben den bereits erfolgten Kündigungen keinen weiteren Abbau von Mitarbeitern geben wird. Damit kann der Investor ab September 2017 nach den Betriebsferien die Produktion und den Vertrieb in vollem Umfang wieder aufnehmen. Die anstehenden Betriebsferien wurden wegen der guten Auftragslage auf zwei Wochen verkürzt.