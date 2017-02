Mönchweiler Training auf dem Weiher bringt's: Eisstockschützen holen den Pokal

Die Eisstockschützen der ESG Mönchweiler stoßen beim Regionenpokal Südwest den mehrfachen Sieger ESC Glashütte vom Thron. Das Team qualifiziert sich damit für den Deutschen Pokal.

Bereits vor dem letzten Spiel des Turniertages hatten Mönchweilers Schützen den Erfolg in der Tasche.

Zehn Teams traten auf den Bahnen der Eiswelt Waldau in Stuttgart zum Regionenpokal Südwest der Landesverbände Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Saarland an. In den Vorjahren war den Eisstockschützen aus Mönchweiler der Sprung ganz oben aufs Treppchen nie gelungen.

Stefan Hager, Thomas Landsmann, Manfred Euler, Rene Voisin und Uwe Kratt standen im Aufgebot. Erstmals war es ihnen möglich, in den zwei Wochen vor dem Turnier beinahe täglich auf Eis zu trainieren. Standartbelag der Mönchweiler Eisstockschützen ist ansonsten Asphalt oder Betonstein. Jetzt aber war der kleine Weiher, den der Verein vor Jahren extra zu diesem Zweck angelegt hatte, gefroren und bot damit die gute Trainingsmöglichkeit.

"Die Technik auf Eis ist nicht komplett anders, aber man hat wesentlich weniger Standfestigkeit und muss deshalb den Bewegungsablauf der glatten Oberfläche anpassen", erklärt Rene Voisin den Unterschied. Das Eis in Eishalle in Schwenningen sei im Gegensatz zum Natureis nicht so gut geeignet, weil hier für die Sportart Curling eine andere Oberfläche geschaffen würde.

Beim Regionenpokal in Stuttgart konnten die Eisstockschützen aus Mönchweiler nach guten Trainingseinheiten nun ihr ganzes Können abrufen. 13:5 Punkte lautete am Ende die Bilanz. Mit sechs Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen ließen sie beide Teams des Titelverteidigers und Favoriten ESC Glashütte mit 12:6 beziehungsweise 10:8 Punkten hinter sich. Auf Rang vier beendete der SC Bietigheim ebenfalls mit 10:8 Punkten, aber der schlechteren Stockquote den Regionenpokal.

Im Oktober werden diese vier Mannschaften die Region Südwest beim Deutschen Pokal auf Eis in Waldkirchen im Bayerischen Wald vertreten.