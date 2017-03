Mönchweiler Trainermangel ruiniert Jugendarbeit

In Sachen Nachwuchs erlebt der FC Mönchweiler düstere Zeiten, einziger Lichtblick sind die erfolgreichen B-Junioren.

Mönchweiler (put) Um die Jugendarbeit beim Fußballclub Mönchweiler ist es derzeit düster bestellt. Einziger Lichtblick sind die B-Junioren des Trainergespanns Holger Müller und Alexander Höher.

Nur noch 15 aktive Jugendspieler – von insgesamt 58 gemeldeten – zählt der Verein, davon die meisten in der Spielgemeinschaft der B-Junioren mit dem FC Peterzell. Seit Donnerstagabend gibt es zudem keine Jugendleitung mehr. Der bisherige Jugendleiter Alexander Hornstein kandidierte in der Jugendversammlung nicht mehr. Die weiteren Ämter waren bereits bislang vakant. Der scheidende Jugendleiter regte an, dass aufgrund der kleinen Zahl der Jugendlichen und des kaum mehr stattfindenden Spielbetriebs die Jugendleitung durch den Hauptverein übernommen werden sollte.

Schön ist, dass bei den Bambini wieder ein kleines Pflänzchen der Hoffnung keimt. Rund zehn Kinder trainieren seit den Sommerferien regelmäßig mit Trainer Dominik Falk. Er hoffe noch auf eine Unterstützung für den Trainer, so Alexander Hornstein.

Die B-Junioren können auf eine sehr erfolgreiche Saison zurückblicken. "Bei uns war relativ viel los", freut sich Trainer Holger Müller. Bei der Hallenbezirksmeisterschaft erspielte sich das Team den zweiten Platz in der Endrunde von 48 Mannschaften. Mit 34 Punkten an der Tabellenspitze machten die Junioren außerdem nach mehreren vergeblichen Anläufen den Aufstieg in die Bezirksliga sicher. Hochverdient gewann man auch das Bezirkspokalfinale und konnte nun das Double feiern. Eine Klasse höher und mit extrem kleinem Kader tritt die Mannschaft in der neuen Saison an. Auf Tabellenplatz zehn und damit im Mittelfeld überwinterte die Mannschaft.

Für die Gemeinde dankte Wolfgang Eich "denjenigen, die die Jugendarbeit hochgehalten haben". Er hoffe, dass wieder bessere Zeiten kommen. Holger Müller schloss sich dieser Hoffnung an, verdeutliche aber, dass die Jugendarbeit beim FC Mönchweiler nur dann wieder besser laufen könne, wenn sich Trainer finden. "Die jungen Fußballer können wir leichter wieder begeistern."