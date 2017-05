Mönchweiler Tischtennisverein hat keinen Vorsitzenden mehr

Bei der Jahreshauptversammlung finden die Sportler keinen Nachfolger für Fabian Schifferdecker.

Mönchweiler (put) Flammende Appelle und eine Beratungspause nutzten in der Hauptversammlung des Tischtennissportvereins Mönchweiler am Freitagabend im Gasthof Adler nichts. Es wurde kein Kandidat für das Amt des Vorsitzenden gefunden. Der Verein geht deshalb ohne Chef in die kommenden Monate. In einem Vierteljahr soll es eine außerordentliche Mitgliederversammlung geben. Bis dahin wollen die Tischtennisspieler einen Kandidaten finden, der dann an die Stelle von Fabian Schifferdecker tritt. Dieser stand nach sieben Jahren im Amt nicht für eine weitere Amtszeit an der Spitze des rund 120 Mitglieder zählenden Vereins zur Verfügung.

Neu besetzt werden konnte am Freitag dagegen die Position der Jugendleitung. Pascale Untersinger löst Lukas Löffler ab, der im September überraschend sein Amt niedergelegt hatte. Pascale Untersinger wird künftig die Geschicke der rund 20 Jugendspieler zählenden Abteilung leiten. Neuerlich zum Kassierer gewählt wurde Matthias Neumann.

Zuvor berichteten die Vorstandsmitglieder ausführlich von den Aktivitäten und natürlich den sportlichen Ergebnissen des vergangenen Jahres. Bedauerlicherweise schlossen sowohl die erste Damenmannschaft in der Badenliga als auch die erste Herrenmannschaft in der Landesliga sowie auch die zweite Herrenmannschaft in der Bezirksliga die gerade beendete Saison auf einem Abstiegsplatz ab. Die zweite Damenmannschaft erreichte einen sehr guten dritten Platz in der Landesliga. Beim Einzelturnier der Bezirksmeisterschaften schlug Pascal Koch erfolgreich auf. Er holte den Titel des Bezirksmeisters der Herren A.

Erfolgreich agierten auch mehrere Jugendspieler an den Platten. Mit zwei Mannschaften nahmen sie am Spielbetrieb teil. Bei Einzelturnieren konnten sie sich mehrfach ganz oben auf dem Treppchen platzieren. Sorgen bereitet dem Verein allerdings die Betreuung der Jugendspieler im Mannschafts- und Einzelsportbereich. Deshalb beschloss die Versammlung, künftig alle rund 60 aktiven Spieler zu verpflichten, einmal im Jahr einen Betreuungsdienst im Jugendbereich zu übernehmen.

Eigentlich würde der TTSV Mönchweiler die Zahl der sportlichen Erfolge bei den Aktiven und im Jugendbereich gerne noch erhöhen. Doch trotz aller Anstrengungen sei es nicht gelungen, so berichtete Fabian Schifferdecker, einen Vereinstrainer zu engagieren.