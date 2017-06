Mönchweiler Susanne Meßmer ist neue Schul-Chefin

Das Team der Gemeinschaftsschule Mönchweiler ist nun wieder komplett.

Mönchweiler – Die Gemeinschaftsschule Mönchweiler hat eine neue Schulleiterin. Zum Samstag, 1. Juli, tritt Susanne Meßmer ihren Dienst an. Mit ihr kommt eine erfahrene Schulleiterin nach Mönchweiler. Zuletzt war Susanne Meßmer als Schulleiterin in Eigeltingen bei Stockach und dann in Wurmlingen im Kreis Tuttlingen tätig. Beide sind mittlerweile ebenfalls Gemeinschaftsschulen.

Seit einem Jahr war die Stelle des Schulleiters der Gemeinschaftsschule Mönchweiler unbesetzt, nachdem Rektor Johannes Todt und seine Stellvertreterin Petra Conrad zum Ende des Schuljahres 2015/16 in den Ruhestand gegangen waren. Zum Nachfolger von Petra Conrad wurde damals bereits Lothar Reiner ernannt, der nun während des gesamten Schuljahres die Verantwortung allein trug und die meisten Aufgaben der Schulleitung alleine zu bewältigen hatte. Nun ist die Schulleitung wieder komplett. Sowohl Lothar Reiner als auch Susanne Meßmer freuen sich darauf, gemeinsam zu arbeiten.

Susanne Meßmer blickt neugierig auf die kommende Zeit in Mönchweiler. "Ich möchte nicht nur auf die Arbeit an der Schule hier draufblicken, sondern eintauchen und mitgestalten", sagt sie. Dabei merkt man ihr die Begeisterung für ihren Beruf und die neue Aufgabe an. Schon mehrfach habe sie in ihrer Funktion als Schulleiterin an anderen Schulen die Arbeit der Gemeinschaftsschule Mönchweiler als vorbildlich und innovativ kennengelernt.

Bereits in Eigeltingen und Wurmlingen konnte Susanne Meßmer ihre Träume und Überzeugung vom vielfältigen Lernen und stetiger Weiterentwicklung verwirklichen. Beide Schulen wurden während ihrer Zeit als Rektorin zu Gemeinschaftsschulen. Beide Schulen sind aber auch kleiner als die Gemeinschaftsschule Mönchweiler. Dies und auch die Möglichkeit, ein weiteres Mal über den eigenen Tellerrand hinaus zu blicken, reizte Susanne Meßmer, als sie im Dezember durch das Regierungspräsidium von der offenen Schulleiterstelle in Mönchweiler erfuhr. Schnell habe sie sich, so erzählt sie, für die Idee eines Wechsels nach Mönchweiler begeistert. Das Regierungspräsidium, das Schulamt, die Schulkonferenz und der Gemeinderat gaben ihre Zustimmung.

Bereits während ihrer ersten Besuche in der Schule habe sie den Geist "einer Schule für alle Kinder" in Mönchweiler spüren können. Das entspräche vollkommen ihrer Überzeugung. Selbst hat Susanne Meßmer als Pädagogin vielfältige Schwerpunkte. In den Schuldienst startete sie als Lehrerin für Sport, Textiles Werken und Hauswirtschaft. Es folgte ein weiteres Studium mit Schwerpunkt Mathematik und Technik.

Wenn die neue Schulleiterin am Montag die Gemeinschaftsschule betritt, werde sie sinnbildlich die älteste Erstklässlerin der Schule sein, sagt Susanne Meßmer. Denn jede Gemeinschaftsschule sei zu einem gewissen Teil anders. Zunächst möchte sie deshalb neben der Schule auch das Gemeindeleben kennen lernen.

Die neue Leiterin

Susanne Meßmer wurde 1962 in Möhringen geboren. Hier lebt sie inzwischen wieder mit ihrem Ehemann. "Ich bin in diesem Bereich bodenständig und genieße es, hier in der Nähe meiner Geschwister, Nichten und Neffen zu leben", sagt sie über sich selbst. Ihre erste Stelle trat Susanne Meßmer mit 20 Jahren im Grundschulbereich an. Im Laufe der Jahre folgten weitere Ausbildungen und Zusatzstudien. Teilweise arbeitete sie parallel in Teilzeit. Zuletzt schloss sie 2014 das Studium des Schulmanagements an der Universität Paderborn mit dem Master ab. (put)