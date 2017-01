Mönchweiler Sternsinger ziehen von Haus zu Haus

Das Leitwort der diesjährigen Aktion heißt "Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam für Gottes Schöpfung – in Kenia und weltweit!".

Warm verpackt und mit schönen glitzernden Gewändern und leuchtenden Sternen. So waren in den vergangenen Tagen die Sternsinger in Mönchweiler unterwegs. "Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam für Gottes Schöpfung – in Kenia und weltweit!" heißt das Leitwort der diesjährigen Sternsingeraktion, bei der in allen 27 deutschen Bistümern Kinder und Jugendliche in den Gewändern der Heiligen Drei Könige von Tür zu Tür ziehen. Sichtlich stolz und voller Eifer stellten sich so auch in Mönchweiler die zwölf Kinder und Jugendlichen in den Dienst der guten Sache, sammelten Spenden und segneten die besuchten Häuser. Den Eifer der Sternsinger belohnten die Besuchten zudem gerne mit der Gabe von Süßigkeiten.