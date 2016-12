Mönchweiler Sternsinger ziehen von Haus zu Haus und warnen vor Klimawandel

Zu Jahresbeginn sind in Mönchweiler wieder Kinder und Jugendliche als Sternsinger unterwegs. Sie sammeln für einen guten Zweck.

Mit ihren schönen Gewändern und den leuchtenden Sternen ziehen sie von Dienstag, 3. Januar, bis Donnerstag, 5. Januar, von Haus zu Haus. Die Sternsinger wünschen Gottes Segen und schreiben nach altem Brauch auf Wunsch den Segensspruch 20*C+M+B*16 an die Türe. Das steht für das lateinische „Christus Mansionem Benedicat“, was übersetzt „Christus segne dieses Haus“ heißt.



Bundesweit läuft die Aktion jetzt zum 59. Mal. In Mönchweiler starteten die Sternsinger vor gut 30 Jahren. Damals schlossen sich die Mitglieder der katholischen Jugendgruppen und die Ministranten der bundesweit laufenden Aktion an, um Spenden für Hilfsprojekte des Kindermissionswerks zu sammeln. „Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam für Gottes Schöpfung – in Kenia und weltweit“ heißt das aktuelle Leitwort der Aktion Dreikönigssingen, bei der in allen 27 deutschen Bistümern Kinder und Jugendliche in den Gewändern der Heiligen Drei Könige von Tür zu Tür ziehen. Mit ihrem Motto machen die Sternsinger darauf aufmerksam, wie sehr der Klimawandel das Leben von Menschen in aller Welt bedroht.

Der Besuch der Sternsinger erfolgt in Mönchweiler aus organisatorischen Gründen nur auf Anmeldung. E-Mail: sternsinger.moenchweiler@gmail.com, Telefon: 07721/9166852 und 07721/57972.