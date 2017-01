Mönchweiler Schneebar und Flädlesuppe: Rasante Rodelnacht bei der Jugendwehr in Mönchweiler

Schneebar und Flädlesuppe: Rasante Rodelnacht bei der Jugendwehr in Mönchweiler

Ideale Pisten-Bedingungen, viel Engagement bei der Organisation und eine Schneebar machen die Rodelnacht zu einem Erfolg.

Trotz klirrender Kälte folgten am Samstagabend noch mehr Besucher als in den Vorjahren der Einladung der Jugendfeuerwehr Mönchweiler zur Rodelnacht am Sportplatz.

Den mit Scheinwerfern ausgeleuchteten Schlittenhang beim Sportplatz erklommen kleine und große Kinder ein ums andere Mal um dann mit rasanter Fahrt mit ihren Kunststoffbobs oder Holzrodeln hinunter zu sausen. Sogar einzelne Snowboarder mischten sich unters Schlittenvolk. Die Bedingungen waren ideal.

Klirrende Kälte und eine Piste, die bereits in den Vortagen von zahlreichen Schlittenfahrern eingefahren wurde. Da ging die Fahrt manchmal sogar schneller und weiter, als es den kleinen Piloten und manchem Elternteil lieb war. Dennoch hatten alle eine riesen Gaudi.

Prima Laune herrschte auch in dem beheizten Zelt, dass die Jugendfeuerwehr aufgebaut hatte. Im Zelt wurden die Besucher an einer selbstgebauten Schneebar bedient. Den trockenen Schnee, der im Moment eigentlich kaum zum Bauen solcher Schneekunstwerke taugt, tränkte die Jugendwehr mit Wasser aus dem Löschfahrzeug, sodass er schließlich optimal hielt.

Deutlich mehr Portionen der heißen Flädlesuppe, des Kinderpunschs und auch des Glühweins als vorher gesehen gingen an diesem Abend über die Schneebar. Schon nach einer Stunde musste schleunigst Nachschub herangeschafft werden.

Alles in allem ein toller Erfolg für die Jugendfeuerwehr Mönchweiler. Die die Einnahmen der Rodelnacht für ihre Jugendarbeit verwenden wird.