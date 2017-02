Mönchweiler Schnee tut Stimmung in Mönchweiler keinen Abbruch

Der Himmel öffnet zum Fasnetende seine Schleusen, die Kaninchenzüchter lösen ihre Wettschuld aufwändig ein und der Bürgermeister hat seinen Rathausschlüssel wieder.

Mönchweiler – Auch wenn zum Abschluss der Fasnet gestern in Mönchweiler der Himmel noch so richtig seine Schleusen öffnete, tat das der Stimmung keinen Abbruch. Sowohl beim Umzug als auch anschließend in der Alemannenhalle wurde kräftig gefeiert. Angeführt vom Musikverein Mönchweiler sowie gefolgt von den Schelbmulern und Mähl-Bolle der Narrenzunft zogen nur wenige Gruppen durch Mönchweilers Straßen. Vermutlich dem Wetter geschuldet kamen einzelne Zünfte, obwohl angemeldet, gar nicht erst zum Umzug. Ohne Schirm traute sich kaum ein Zuschauer an den Straßenrand, auch manche Teilnehmer schützen sich so. Dennoch hatten alle sichtlich viel Spaß. Erstmals beim Umzug war eine Gruppe der Partnerschaftskomitees aus der Partnergemeinde Chabeuil sowie Mönchweiler.

Ihnen folgte eine große Gruppe Hasen. Ihr Auftreten ist einer Wette des Vorsitzenden des Kaninchenzuchtvereins Mönchweiler, Gerd Wimmer, geschuldet, die er im vergangenen Jahr gegen die Gruppe der Honigbienchen verlor. Die Ehrenschuld lösten die Kaninchenzüchter aufwändig ein. Sie waren sogar mit einem Wagen mit von der Partie. Furchteinflößend sahen die Lohwaldteufel aus. Beim Umzug gaben sie sich trotz dichtem rotem Qualm sehr freundlich. Trotz Schneetreibens flogen schließlich die Honigbienchen über die Umzugsstrecke. Sie sind bereits liebgewonnenen Stammgäste der Zunft.

"Mönchweiler first!" skandierte die Gruppe aus dem Kronenweg in Anspielung auf den neuen amerikanischen Präsidenten Trump. Auch sie gehört ebenso wie Musiker aus Neuhausen schon im elften Jahr zu den Stammgästen des Umzug. In der Alemannenhalle herrschte nach dem Umzug tolle Stimmung. Bürgermeister Fluck durfte seinen Rathausschlüssel trotz nur mit Mühen bestandenem neuerlichen Test zurücknehmen. Als Dank griff er zu seinem Flügelhorn und spielte unter dem Beifall der Zuhörer eine Polka als Solo. Neuhausens Musiker stimmten zügig ein und so wurde zum Ende der Fasnet noch kräftig weiter gefeiert.

