Mönchweiler SPD jetzt mit Roth und Eisenhardt als Doppelspitze

Doppelortsverein bilanziert das Wahljahr. Vor allem die Bürgermeisterwahl kostet viel Engagement

Die Mitglieder des SPD-Doppelortsvereins Mönchweiler-Niedereschach entschieden sich in ihrer Hauptversammlung am Montagabend, künftig mit zwei gleichberechtigten Vorsitzenden zu agieren. Damit möchte man das Miteinander der Mitglieder beider Orte besser umsetzen als dies seit dem Zusammenschluss der beiden Ortsvereine vor etwa eineinhalb Jahren gelang. Zu Vorsitzenden gewählt wurden Sabine Roth aus Mönchweiler und Klaus Eisenhardt aus Niedereschach.

Die beiden jetzt einstimmig gewählten treten damit die Nachfolge von Harald Roth an, der sein Amt vor rund neun Monaten unerwartet aus persönlichen Gründen niedergelegt hatte. Die bisherige stellvertretende Vorsitzende Renate Friebe wurde zur Schriftführerin gewählt. Karin Weisser bleibt Kassiererin. Sie übt dieses Amt seit 1984 aus. Beisitzer sind jetzt Hannelore Kühling, Sofie Braun-Kühling, Ilse Mehlhorn und Karl-Friedrich Weisser.

Das vergangene Jahr des insgesamt 30 Mitglieder zählenden SPD-Ortsvereins war vor allem geprägt von zwei Wahlen, so berichtet Sabine Roth. Dies waren die Landtagswahl, bei der habe man eine "schmerzliche Niederlage einstecken müssen". In der Folge formulierte der SPD-Ortsverein einen Brief an Landesvorsitzenden Nils Schmid, in dem eine Neuorientierung der SPD des Landes gefordert wurde. Mit Ausnahme des Aufhängens von Wahlplakaten sei man im Landtagswahlkampf allerdings nicht aktiv gewesen, weil gleichzeitig in Mönchweiler der Bürgermeisterwahlkampf lief. Dieser habe viel Engagement gebunden. Nach Gesprächen mit vier von acht Kandidaten entschied sich der Ortsverein damals, die Kandidatin Ina Klietz zu unterstützen. Diese "landete allerdings abgeschlagen auf dem dritten Platz und trat im zweiten Wahlgang nicht mehr an", berichtete Sabine Roth weiter.

Einen Überblick über die Arbeit der beiden Gemeinderäte gaben dann für das Gremium in Mönchweiler Sabine Roth und für Niedereschach Ilse Mehlhorn. Sie berichtete auch aus der Arbeit des Kreistages. Für 25-jährige Mitgliedschaft in der SPD wurde im Rahmen der Hauptversammlung Klaus Eisenhardt geehrt. Seit zehn Jahren sind Sofie Braun-Kühling und Manfred Kastens Mitglieder.

In den kommenden Wochen und Monaten möchte man im Ortsverein insbesondere die Neuaufstellung des Nahverkehrsplan des Landkreises thematisch begleiten. In einer ersten Runde wurden dazu Wünsche und Ideen gesammelt.