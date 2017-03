Mönchweiler Reiter sanieren ihren Sandplatz

Umfangreiche Arbeiten kosten 20 000 Euro. Reiterverein Mönchweiler hofft auf Zuschüsse und private Darlehen

Mönchweiler (put) Die umfangreiche Sanierung des Sandplatzes wird in diesem Jahr beim Reiterverein Mönchweiler im Mittelpunkt stehen. Das kündigte die Vorsitzende Sylvia Fischer bei der Hauptversammlung an. Mit rund 20 000 Euro an Kosten rechnen die Reiter für ihr Vorhaben. Gegen eine Teilsanierung entschieden sie sich, weil der Einbau eines Gefälles zum Abfluss von Niederschlagswasser unumgänglich ist. Die Finanzierung des großen Vorhabens soll über Spenden, Zuschüsse des badischen Sportbundes sowie eventuell der Gemeinde Mönchweiler und mit Hilfe von privaten Darlehensgebern möglich gemacht werden.

Im vergangenen Jahr beschränkte der Verein die Ausgaben im Hinblick auf die Sandplatzsanierung auf das Unumgängliche. Bei mehreren Arbeitseinsätzen wurde beispielsweise die Holzverkleidung am Außensilo fertig gestellt, so dass dieser nun in Betrieb genommen und mit Hafer befüllt werden konnte. Außerdem wurden die Beleuchtung in der Reithalle ausgetauscht.

Im sportlichen Bereich agierten die Reiter aus Mönchweiler erfolgreich. Heinz Croonenbrok und Sarah Kühling vertraten den Reiterverein mit guten Ergebnissen bei verschiedenen Dressurprüfungen. Im Springsport verzeichnete Eckhard Schäfer einige Erfolge. Die drei Voltigiergruppen von Trainerin Lena Ummenhofer konnten einige Kinder hinzugewinnen und bieten für Kinder ab vier Jahren den Einstieg in den Reitsport.

Zur stellvertretenden Vorsitzenden wählten die Mitglieder Nicole Kühling. Sie löst Natalie Ihlenfeld ab. Kassiererin bleibt Katharina Kleckow und Schriftführerin ist auch künftig Jenny Diffring. Zur Jugendwartin wurde Lena Ummenhofer gewählt.

Insgesamt präsentiert sich der Reiterverein Mönchweiler mit seinen 88 Mitgliedern als harmonische Stallgemeinschaft. Allerdings, so bedauerte Sylvia Fischer, drehe sich ihre Arbeit als Vorsitzende mittlerweile zu 80 Prozent um den Wirtschaftsbetrieb der Reitanlage. Die eigentliche Vereinsarbeit mit ihrem für den Verein sehr wichtigen ideellen Wert trete, was sie sehr bedauert, in den Hintergrund.