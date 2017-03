Mönchweiler Platzmangel in der Schule: Kein Quadratmeter ist ungenutzt

Die Gemeinschaftsschule Mönchweiler braucht mehr Räume. Der Gemeinderat schaut sich die Situation vor Ort an.

Ein Bild von der aktuellen Raumsituation in der Gemeinschaftsschule Mönchweiler machte sich am Samstag der Gemeinderat Mönchweilers. Der Einladung zur öffentlichen Sitzung des Gremiums waren auch Vertreter des Lehrerkollegiums, Elternvertreter, der Schülersprecher sowie weitere interessierte Bürger gefolgt. Bereits vorab war bekannt, dass die Schule trotz der im vergangenen Jahr eingeweihten Erweiterung schon wieder sprichwörtlich aus allen Nähten platzt. Doch wie eng es tatsächlich zugeht, zeigte erst diese Besichtigungstour.

Zum Auftakt des Nachmittags präsentierte Konrektor Lothar Reiner aktuelle Zahlen. Diese belegen, dass die Zahl der Schüler in der Primarstufe, also der Grundschule, in den vergangenen Jahren mit rund 130 Kindern gleich geblieben ist. Stark angestiegen ist die Zahl in der Sekundarstufe, also in den Klassenstufen fünf und höher. Waren es hier im Schuljahr 2011/12 vor der Einführung der Gemeinschaftsschule noch 89 Schüler, so ist diese Zahl mittlerweile auf 219 Schüler gestiegen. Im kommenden Schuljahr werden mit Einführung der zweizügigen Stufe zehn noch mehr Schüler hinzukommen. Man rechnet zusammen mit Schulwechslern mit dann insgesamt knapp 400 Schülern.

Diese stark gestiegenen Schülerzahlen bedeuten zum einen akuten Raummangel bei den Unterrichtsräumen. Alleine drei Klassenzimmer werden im kommenden Schuljahr fehlen. Nebenräume, wie beispielsweise ein Zimmer, in dem in Ruhe Elterngespräche stattfinden können, sind im Moment gar nicht mehr vorhanden. Der Gang des Schulgebäudes ist mittlerweile regelmäßig genutzter Arbeitsraum für die Schüler. Auch das Lehrerzimmer verfügt bei Weitem nicht für das gesamte aus knapp 50 Mitarbeitern wie Lehrern, Sozialarbeitern und Lernbegleitern bestehende Kollegium über eine ausreichende Zahl an Sitzplätzen. "Weil wir Ganztagsschule sind, findet die meiste Arbeit der Lehrer auch in der Schule und nicht im heimischen Arbeitszimmer statt. Mancher Kollege zieht sich, um einmal in Ruhe arbeiten zu können, im Sommer sogar in den Keller zurück", veranschaulicht Lothar Reiner.

"Weil wir die Gemeinschaft leben und uns mit dieser Art der Schule identifizieren ertragen wir sehr viel", sagte Lehrerin Lisa Lachmann zur Einstellung des Kollegiums. Dass dies aber für die Zukunft keine Lösung für Schüler und Lehrer ist, darüber waren sich an diesem Nachmittag alle einig. Nun gilt es zum einen unmittelbar für das kommende Schuljahr eine Übergangslösung zu finden. Im Gespräch war dafür am Samstag unter anderem die Anmietung von Schulcontainern. Zum anderen werden die vorhandenen Räume und der Platzbedarf nochmals genau analysiert, um hier eventuell noch optimieren zu können und um festzulegen, was benötigt wird. Einig ist man sich bei Schule und Gemeinde, dass ein Wachsen der Schule über die komplette Zweizügigkeit hinaus auf jeden Fall ausgeschlossen werden soll.

Möglichkeiten für den Ausbau zu weiteren Unterrichtsräumen wurden am Samstag besichtigt. Zur Diskussion stehen der evangelische Kindergarten, der Anbau mit den Wohnungen neben der Grundschule oder beispielsweise auch das Dachgeschoss des Grundschulgebäudes. Insgesamt werden diese Optionen aber weitem nicht den nötigen Raumbedarf decken können. "Wir dürfen uns bei der Suche nach Möglichkeiten keinerlei Denkverbote auferlegen", erbat sich Gemeinderätin Sabine Roth am Ende des Nachmittags. Auf jeden Fall wollen Gemeinde und Schule an einem Strang ziehen und eine gemeinsame Lösung finden, die von allen getragen wird.