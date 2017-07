Mönchweiler Platz reicht nicht mehr: Gemeinschaftsschule Mönchweiler muss auf Container ausweichen

Steigende Schülerzahl an der Gemeinschaftsschule Mönchweiler. Der Neubau wurde erst dieses Schuljahr in Betrieb genommen.

Die Gemeinschaftsschule Mönchweiler wächst unaufhörlich weiter. Zum neuen Schuljahr wird die Schülerzahl, das ist bereits jetzt klar, weiter ansteigen. Statt bislang rund 350 Schüler werden dann, so berichtet Bürgermeister Rudolf Fluck, knapp 400 Schüler in der Gemeinde die Schule besuchen. Die erst jüngst erweiterte Schule ist damit schon wieder zu klein. Eine Containerlösung soll zum Übergang Abhilfe schaffen, so der Bürgermeister.

Bedingt ist die wachsende Schülerzahl zum einen durch die in Mönchweiler erstmalige Einrichtung zweier zehnten Klassen im kommenden Schuljahr. An der Gemeinschaftsschule können Schüler, gleich einer Realschule, die Mittlere Reife erlangen. Außerdem kann an dieser Schulart sowohl zum Abschluss der neunten als auch zum Abschluss der zehnten Klasse die Prüfung für den Hauptschulabschluss abgelegt werden. Auch auf gymnasialem Niveau mit der Option des Wechsels in die Oberstufe eines Gymnasiums werden Schüler unterrichtet. Zum anderen ist die Gemeinschaftsschule Mönchweiler für Quereinsteiger anderer Schularten interessant. Wie Konrektor Lothar Reiner schildert, gebe es insbesondere in den Klassenstufen sechs bis acht Schüler, die vor allem aus Realschulen, aber auch aus Werkrealschulen oder Gymnasien an die Gemeinschaftsschule wechseln.

Diese stark steigenden Schülerzahlen bedeuten für die Gemeinschaftsschule Mönchweiler trotz des erst in diesem Schuljahr in Betrieb genommenen Erweiterungsbaus schon wieder einen akuten Raummangel. Alleine drei Klassenzimmer werden im kommenden Schuljahr fehlen. Nebenräume wie beispielsweise ein Zimmer, in dem in Ruhe Elterngespräche stattfinden können, sind im Moment gar nicht mehr vorhanden. Der Flur des Schulgebäudes ist mittlerweile regelmäßig genutzter Arbeitsraum für die Schüler. Auch das Lehrerzimmer verfügt bei weitem nicht über genügend Sitzplätze für das gesamte, bereits jetzt aus knapp 50 Mitarbeitern wie Lehrern, Sozialarbeitern und Lernbegleitern bestehende, Kollegium. Weitere Lehrerzuweisungen wird es für das kommende Schuljahr geben. "Weil wir Ganztagesschule sind, findet die meiste Arbeit der Lehrer auch in der Schule und nicht im heimischen Arbeitszimmer statt. Mancher Kollege zieht sich, um einmal in Ruhe arbeiten zu können, im Sommer sogar in den Keller zurück", veranschaulicht Konrektor Lothar Reiner die Problematik. Einig ist man sich bei Gemeinde und Schule über die Zukunft: Noch mehr Klassen als ab dem kommenden Schuljahr wird es an der Gemeinschaftsschule Mönchweiler nicht geben. Mehr als durchgängig zweizügig soll künftig nicht unterrichtet werden.

Zum kommenden Schuljahr wird die Gemeinde als Übergangslösung auf dem Gelände zwischen Schule und Kinderhaus drei Schulcontainer mit einer Gesamtfläche von rund 200 Quadratmetern aufstellen. Diese Container werden, davon geht man bei der Gemeinde aus, auf jeden Fall für zwei Jahre, eventuell sogar für länger, ihren Dienst tun müssen. Zunächst muss gemeinsam mit Schule und Regierungspräsidium genau geprüft werden, welche zusätzlichen Räume die Schule benötigt und wie ein weiterer Bau zum Beispiel förderfähig wäre. Dann wird die Gemeinde als Schulträger einen Architekt ins Boot holen, der verschiedene Optionen prüfen soll. Eine Möglichkeit der nächsten Schulerweiterung, die diskutiert wird, wäre der Ausbau des Anbaus an die Grundschule zu Unterrichtsräumen. Aktuell befinden sich dort Wohnungen.

Schülerzahlen

Als der Gemeinderat vor kurzem die Schule und deren Räumlichkeiten besichtigte, nannte Konrektor Lothar Reiner beachtenswerte Zahlen: Demnach ist die Zahl der Schüler in der Primarstufe, also der Grundschule, in den vergangenen Jahren mit rund 130 Kindern gleich geblieben. Stark angestiegen ist die Zahl in der Sekundarstufe, also in der Klassenstufe fünf und höher. Waren es hier im Schuljahr 2011/12 vor der Einführung der Gemeinschaftsschule nur 89 Schüler, so ist diese Zahl mit weiter wachsender Tendenz mittlerweile auf 219 Schüler gestiegen. Rund 40 Schüler werden nach den Sommerferien in Klasse zehn wechseln. Die Zahlen für die neue Klassenstufe fünf liegen noch nicht vor. Klar ist, dass der Klassenteiler überschritten wird, so dass damit von Klassenstufe fünf bis zehn alle Klassen zweizügig unterrichtet werden. (put)