Mönchweiler Petra Laufer ist erstes Ehrenmitglied bei der Narrenzunft Mönchweiler

Bei der Hauptversammlung der Narrenzunft wurde deutlich: wohl kaum ein Verein ist mehr in die Dorfgemeinschaft integriert.

Die größte Überraschung im Rahmen der Hauptversammlung der Narrenzunft Mönchweiler am Freitagabend im Gasthof Adler behielt Vorsitzender und Zunftmeister Erwin Weihing bis zum Schluss auf: Aufgrund ihres seit zehn Jahren fortwährenden großen Engagements als Kassiererin und auch weit darüber hinaus, hatte der Vorstand beschlossen, Petra Laufer zum ersten Ehrenmitglied der Zunft zu ernennen.

Wie umfangreich die Arbeit der Kassiererin und auch anderer Aktiver tatsächlich ist, wurde zuvor im Rahmen der Berichte deutlich. Kaum ein Verein dürfte wohl mehr in die Dorfgemeinschaft der Vereine integriert sein, als die Narrenzunft. So berichteten Vorsitzender und Zunftmeister Erwin Weihing sowie Schriftführerin Tatjana Kretschmer von einer Reihe an Aktionen, bei denen man im vergangenen Jahr mit anderen Vereinen zusammen gearbeitet hat. Auch für dieses Jahr ist die Liste der vorgesehenen Freundschaftsdienste bereits lang.

Die Zunft unterstützte beispielsweise den Motorradclub bei dessen Hüttenparty. Beim Sommerfest der Eisstockschützen übernahm man eine Schicht an Grill und Theke. Beim Jubiläumsfest des Turnvereins packten die Eisstockschützen in der Küche kräftig zu und beim Weihnachtsmarkt der Gemeinde war man einen Tag für die Bewirtung zuständig. Umso beachtenswerter ist dieses Engagement vor dem Hintergrund, dass die Narrenzunft selbst nur 24 aktive und 62 passive Mitglieder zählt. Gleichzeitig bedeutet die gegenseitige Hilfe der Vereine für die Zunft aber natürlich auch, dass eigene Veranstaltungen wie der große Zunftabend in der Alemannenhalle erst möglich werden. Für dessen Ausrichtung kann die Zunft außerdem auch auf die Unterstützung von Bauhofleiter Jürgen Schwarzwälder bauen, wie Erwin Weihing dankbar erwähnte.

Mit Bildern erinnerte der Vorstand an viele andere Aktionen des vergangenen Jahres. Beispielsweise die Teilnahme an der Aktion saubere Landschaft, das Mitwirken am Kinderferienprogramm, eine Maiwanderung und nicht zu letzt die Fasnetsveranstaltungen.