Mönchweiler Orientierungsläufer ganz vorn

Für besondere Erfolge im Orientierungslauf ehrten Horst Mantel, Vorsitzender des Turnvereins Mönchweiler (von links), und Bürgermeister Rudolf Fluck, im Rahmen des Neujahrsempfangs der Gemeinde Mönchweiler Chiara Kagelmacher, Lars Maiwald und Ilse Maiwald. Chiara Kagelmacher wurde baden-württembergische Meisterin in der Klasse D12. Lars Maiwald erzielte diesen Titel in der Klasse H18. Außerdem errang er unter anderem bei den deutschen Staffelmeisterschaften und den deutschen Mannschaftsbestenwettkämpfen mit einem Jugendteam die Bronzemedaille. In der Landesrangliste platzierten sich alle drei Orientierungsläufer in ihren jeweiligen Altersklassen ganz vorne. Bild: Cornelia Putschbach