Mönchweiler Neujahrsempfang: Ein Zeichen für das Miteinander

200 Besucher kommen zum Neujahrsempfang der Gemeinde Mönchweiler. Verdiente Bürger werden in der Alemannenhalle geehrt. Es ist der erste Empfang für den neuen Bürgermeister.

Die Gemeinde Mönchweiler hatte am Donnerstagabend zum Neujahrsempfang in die Alemannenhalle geladen. Der Einladung waren mehr Bürger als in den Vorjahren gefolgt. Gut 200 Besucher verfolgten die Ansprache des Bürgermeisters Rudolf Fluck und die Ehrung der verdienten Bürger und erfolgreichen Sportler. Im Anschluss wurde die Gelegenheit zum ungezwungenen Gespräch im Rahmen des Stehempfangs, zu dem die Gemeinde einlud, gerne genutzt.

Nachdem der Musikverein Mönchweiler den Abend musikalisch einleitete, gab Bürgermeister Rudolf Fluck einen Ausblick auf das kommende Jahr der Mönchweiler Kommunalpolitik, die Schwerpunkte der Investitionen und vorgesehene Projekte. Für ihn, der vor nicht einmal einem Jahr seine Entscheidung zur Kandidatur für das Amt des Bürgermeisters in Mönchweiler bekannt gab, war es der erste Neujahrsempfang in der Gemeinde und eventuell der letzte in dieser Form. Bereits jetzt zeigte der Empfang die Handschrift des neuen Bürgermeisters. Verstärkt möchte er die Vereine und Organisationen in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit rücken. Deshalb überließ er die Ehrung der verdienten Bürger und erfolgreichen Sportler den Vertretern der jeweiligen Vereine. Sie hatten auch die Möglichkeit mit einigen Worten ihre Sportart beziehungsweise ihre Arbeit vorzustellen. Für die Gemeinde schloss sich der Bürgermeister den Ehrungen an und gratulierte herzlich. Ab dem kommenden Jahr möchte Rudolf Fluck diese Ehrungen im Rahmen eines gesonderten Vereinsehrentages vornehmen.

Im Anschluss an die Ehrungen und weiteren musikalischen Darbietungen des Musikvereins ergriff der Bürgermeister in seiner Neujahrsansprache erneut das Wort. Künftig, so blickte er in die Zukunft, soll diese Neujahrsansprache den "zentralen Punkt eines Neujahrsempfangs bilden". "Verdiente Bürger aus Vereinen, Betrieben, Kirchen und sonstigen Einrichtungen der Gemeinde sollen an dieser Stelle die Möglichkeit haben, Themen die sie bewegen oder beschäftigen vorzustellen", kündigte er an. Den "Startschuss" machte Rudolf Fluck nun selber. Er stellte seine Ansprache unter das Motto "Nur miteinander sind wir stark".

Ohne die Gemeinschaft und das Miteinander in der Gemeinde könne vieles nicht erreicht und bewegt werden, betonte er. Neben der guten Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern und dem Gemeinderat sei das jetzt angestoßene Gemeindeentwicklungskonzept ein "wichtiger Baustein zu einem guten Miteinander", denn nur mit einer "gemeinsam getragenen Strategie zum Erhalt unseres Lebensraumes" könne die Gemeinde auch langfristig gut bestehen. Weniger die "prestigeträchtigen Maßnahmen" als vielmehr die Gemeinschaft sei Grundlage für eine "nachhaltige und zukunftsfähige Gemeinde".

Die Betriebe vor Ort bilden, so betonte der Bürgermeister, zum größten Teil das Fundament einer Gemeinde. Durch den Dialog mit den Betrieben, die teils absolute Marktführer in ihren Bereichen seien, wolle er den Standort stärken. Eine neu gegründete Innovationsgruppe oder auch der erfolgte Ausbau des Breitbandnetzes seien ebenfalls wichtige Beiträge zur Stärkung des Standortes Mönchweiler.

Auch in den Bereichen Familie, Bildung, Vereine und nicht zuletzt der Daseinsvorsorge in der Generationenpolitik sei das Miteinander sehr wichtig. Spontanen Beifall gab es bei der Aufforderung des Bürgermeisters "Nicht zu lange reden – handeln!" und auch bei der Ankündigung, dass es in diesem Jahr wieder ein Dorffest geben werde.





Fleißige Spender

Das Wertvollste, das ein Mensch geben kann, nämlich Blut haben Mönchweiler Bürger, die im Rahmen des Neujahrsempfangs der Gemeinde Mönchweiler am Donnerstagabend geehrt wurden, gleich vielfach gegeben. Ehrenbereitschaftsleiter und Verantwortlicher für die Organisation der Blutspendeaktionen in Mönchweiler, Jürgen Lehmann, betonte in seiner Ansprache wie wichtig diese Blutspenden zunehmend werden. Neben vielen guten Gründen, die für das Blutspenden sprechen, legte Jürgen Lehmann außerdem dar, welche Personen grundsätzlich Blut spenden können. Außerdem warb er für die Unterstützung des DRK Ortsvereins auch bei der Durchführung der jährlich zwei Blutspendeaktionen durch rüstige Rentner oder auch beispielsweise Hausfrauen. Besonders dankbar ist das Rote Kreuz den vielfachen Blutspendern. Die immense Zahl von 100 Blutspenden kann Detlef Schubert aufweisen. Bereits 25-mal spendete Annemarie Kieninger Blut. Beide erhielten für ihren besonderen Einsatz Ehrennadel, Urkunde und einen Gutschein der Gemeinde Mönchweiler.