Mönchweiler Neues Konzept: Der Turnerball wird jetzt zur Fasnetparty

Eventflächen sollen beim Mönchweiler Turnerball das klassische Bühnenprogramm ersetzen. Der neue Clubcharakter zielt vor allem auf das junge Publikum ab.

Der Turnerball in Mönchweiler erhält ein neues Konzept verpasst. Über das sollen verstärkt junge Gäste angesprochen werden. Nicht mehr ein Programm auf der Bühne, sondern eine große Party mit verschiedenen Eventflächen erwartet die Besucher in diesem Jahr.

Bereits mit der Namensgebung weist der Turnverein auf das neue Konzept hin. Turnerballparty heißt die Fasnetveranstaltung künftig. Mit dem gut eingeführten Begriff des Turnerballs soll auf diesem Weg nicht gebrochen werden. Die Veranstalter möchten weiterhin von dessen Bekanntheit profitieren.

Am Abend selber verabschieden sich die Veranstalter nahezu komplett von jeglichem Bühnenprogramm. Bereits seit vier Jahren gibt es beim Turnerball keine Wort-Beiträge mehr. Damals nahm das Urgestein des Turnberballs, Heinz-Jörg Kretschmer, nach 40 Jahren von der Bühne des Balls Abschied. Nun wird das Konzept und damit das Programm komplett umgestaltet, verrät Jürgen Gedanitz vom Organisationsteam des Turnerballs.

Die Alemannenhalle wird ähnlich einem Club in verschiedene Eventzonen aufgeteilt. Licht, Nebelmaschine und metallische Folien werden eine entsprechende Atmosphäre schaffen. Am Kopfende der Halle erwartet die Besucher die längste Bar Mönchweilers. An ihr werden alkoholische und alkoholfreie Mixgetränke serviert. Vor der Bar wird es, größer als bislang, einen Bereich mit Stehtischen geben. Hier kann gleichzeitig getanzt und verweilt werden. Wenige Stühle und Tische werden zwischen diesem Bereich und der Bühne aufgestellt. Davor übernimmt DJ Dabbelju die Regie.

Die Bühne bleibt von Beginn an der Liveband Crossage vorbehalten. In drei Blöcken zu jeweils etwa 45 Minuten werden die sieben Musiker unterschiedlichen Alters, aufgewachsen in verschiedenen Jahrzehnten – wie sie sich selbst beschreiben – dem Publikum mit ihren persönlichen Lieblingssongs aus ihrer Jugend eine feine Auswahl aus der Welt des Rock und Pop bieten. CCR und Coldplay, Lenny Kravitz und Kings of Leon, Pink Floyd und Police, U2 und die Toten Hosen, Metallica und Of Monsters And Men, Pink und Limp Bizkit sowie Avicii, Gossip und Luxuslärm – mit dieser Mischung möchte die Liveband für Stimmung suchen.

Unten, vor der Bühne wird es in den Pausen zwischen den Auftritten der Band Showeinlagen des Turnvereins geben. Auf die in der Vergangenheit viel bejubelten Tanzauftritte der Mädchen und Männer braucht das Publikum also nicht zu verzichten. Wenn die Band die Bühne später geräumt hat, zeigt die Parkourgruppe dort noch ihren, für die Zuschauer waghalsig anmutenden Beitrag.

Die Verpflegung wird bei der Turnerballparty der Zielgruppe angepasst, so die Veranstalter. Hamburger, Steaks und in einer eigens eingerichteten "Gul-Lounge" auch Gulaschsuppe stehen auf der Karte. Eine Kostümprämierung steht weiterhin im Programm von Mönchweilers Turnern. Allerdings verzichten die Organisatoren des Abends auf die Jury. Das Publikum selbst entscheidet per sogenanntem Applausometer. Dies erfordert im wahrsten Sinne des Wortes viel Handarbeit.

Bis spät in die Nacht hinein kann dann bei der Turnerballparty abgetanzt werden. Egal, ob die Guggenmusik Ohrwürmer oder die Musik, die DJ Dabbelju auflegt, beides richtet sich an den Geschmack des jungen Publikums.

Termin und Vorverkauf

Die Turnerballparty findet am Samstag, 18. Februar, in der Alemannenhalle in Mönchweiler statt. Einlass ist ab 19 Uhr. Die Party beginnt um 20 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf zum Preis von 6,50 Euro in Utes Lädele in der Herdstraße und im Löwenmarkt in der Hindenburgstraße in Mönchweiler. An der Abendkasse beträgt der Eintrittspreis 6,99 Euro.