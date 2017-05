Mönchweiler Neue Route: Busse könnten in Mönchweiler bald durch die Wohngebiete fahren

Neue Route: Busse könnten in Mönchweiler bald durch die Wohngebiete fahren

Neue Buslinienführung in Mönchweiler steht im Nahverkehrsplan des Landkreises. Nun werden Politik und Öffentlichkeit gehört.

Landkreisweit wird gerade der Nahverkehrsplan überarbeitet. Einen entsprechenden Entwurf hat der Ausschuss für Verwaltung, Wirtschaft und Gesundheit des Kreistages nun besprochen. Jetzt geht es in die nächste Phase, in der die Städte und Gemeinden zu Wort kommen. Gleichzeitig erfolgt eine Beteiligung der Öffentlichkeit. Für Mönchweiler könnte sich durch den Plan einiges ändern. Die Linie 7265, die Villingen und St. Georgen verbindet und durch Mönchweiler fährt, soll künftig einen anderen Weg durch den Ort nehmen. Bisher verlassen die Busse die Ortsdurchfahrt nur kurz, um über die Herdstraße zur Haltestelle "Weiherdamm" an der alten Post zu kommen.

Künftig könnte sich das ändern. Der Weg würde aus Villingen in die Martin-Luther-Straße führen. Dort ginge über die Albert-Schweitzer-Straße zur Haltestelle "Weiherdamm", von dort über die Herdstraße nach Königsfeld.

Diese Idee zur Umstellung des öffentlichen Nahverkehrs in der Gemeinde skizziert der Entwurf des neuen Plans für den Schwarzwald-Baar-Kreis. Darin werden beispielsweise die Entwicklung der Einwohnerzahl, der Anzahl der Arbeitsplätze und die Summe der Ein- und Auspendler analysiert. Zwar ist Mönchweiler im Zeitraum von 1998 bis 2014 nach Einwohnerzahl geschrumpft (von 3249 auf 3000) und wird nach der Prognose bis 2024 auch weiter schrumpfen (dann 2884), die Zahl der Arbeitsplätze und Pendler hat sich jedoch deutlich erhöht. Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze stieg von 1995 bis 2013 um 11,9 Prozent (1198 auf 1341).

Zur neuen Linienführung heißt es im Nahverkehrsplan: "Eine genaue Festlegung der Fahrstrecke sowie die Festlegung der Haltestellen müssen mit der Gemeinde noch erfolgen." Trotzdem habe es vonseiten der Gemeinde entsprechende Wünsche gegeben: "Gleichzeitig bestehen Wünsche nach einer besseren Bedienung der Gemeinde Mönchweiler (bessere innerörtliche Erschließung der Gemeinde und Bedienung des Gewerbegebiets) [...]."

Einen Vorstoß zur Anpassung der Linienführung hatte schon Alt-Bürgermeister Friedrich Scheerer im Jahr 2014 gewagt. Der Vorteil, so seine Argumentation, bestünde unter anderem darin, dass Schüler nicht mehr in der verkehrsreichen Hindenburgstraße aussteigen müssten. Zudem würde sich für einige Einwohner die Entfernung zur nächsten Haltestelle verringern. Dazu im Entwurf des Nahverkehrsplans: "Es gibt heute Siedlungsbereiche, von denen aus der fußläufige Zugang zu den Bushaltestellen deutlich länger als 5 Minuten dauert."

Die politische Diskussion in der Gemeinde über den vorliegenden Entwurf steht noch bevor. Bürgermeister Rudolf Fluck wollte sich vorab nicht äußern.

