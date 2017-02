vor 4 Stunden Cornelia Putschbach Mönchweiler Narretei in Mönchweiler gefällt mit Witz und guter Laune

Prima Stimmung, ein mit Herzblut zusammengestelltes Programm und dicht gefüllte Besucherreihen: So lässt sich knapp eine tolle Narretei um drei nach drei der Generationenbrücke Mönchweiler am Samstagnachmittag in der Aula der Gemeinschaftsschule in Mönchweiler beschreiben.

