Mönchweiler Narrenzunft lädt in die Alemannenhalle ein

Narrenzunft lädt in die Alemannenhalle ein

Die Mönchweiler Schelbmuler und Mähl-Bolle präsentieren am Fasnetfreitag ihren Zunftabend. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren.

Wenn am Fasnetfreitag die Narrenzunft Mönchweiler zu ihrem Zunftabend in die Alemannenhalle lädt, ist eines gewiss: Es wird kaum ein Auge bei den Besuchern trocken bleiben.

Nicht nur, dass Erwin Weihing und Klaus Zehnder alias Arlene und der Bürgermeister Geheimnisse aus dem Rathausalltag und Vorkommnisse des Dorfgeschehens ausplaudern werden. Die gesamte Narrenzunft arbeitet mit etlichen Helfern bereits seit Wochen an der Vorbereitung des Zunftabends.

Am Freitag, 24. Februar, werden dann ab 20 Uhr neben den Promis aus dem Rathaus auch der Zunftnachwuchs als die Minions sowie die sehenswerten Tanzgötter des Männerballetts auf der Bühne stehen. Der neueste Tratsch beim Frisör wird verraten, beim Bettgeflüster wird es kuschelig und es wird in die Zukunft geblickt: Deutschland 2025 und vieles mehr gilt es zu entdecken.

Bei der Kostümprämierung tragen die Besucher des Zunftballs selber zum Erfolg bei. In den vergangenen Jahren setzten die Sieger jeweils die Messlatte hoch. Mal sehen, wie kreativ die Besucher des Abends im Jahr 2017 sind. Für manchen Tusch, die musikalische Unterhaltung während der Pause und im Anschluss des Programms zum Tanz sorgt das Duo Wolfram und Sohn. Die beiden Musiker aus dem württembergischen Kolbingen verstanden es bereits im vergangenen Jahr die Besucher zu begeistern.

Der Eintritt beträgt sechs Euro. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren bezahlen 4,50 Euro. Vorverkaufskarten für Kinder und Jugendliche kosten ebenfalls sechs Euro. An der Abendkasse wird die Differenz erstattet. Nur Karten, die nicht im Vorverkauf verkauft werden, stehen an der Abendkasse noch zur Verfügung. Einlass in die Alemannenhalle ist ab 19 Uhr.

Im Vorverkauf sind Eintrittskarten bei der Bäckerei Brantner, bei der Metzgerei Binder und in Utes Lädele erhältlich.